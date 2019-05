Stiri pe aceeasi tema

- „In anul 2016, pe 6 iulie, publicam un fragment video și o petiție pentru grațierea unei mame. Cazul a fost preluat imediat de Antena 3, iar o țara intreaga a SIMȚIT și i-a cerut lui Iohannis grațierea”, a scris Liviu Pleșoianu pe contul sau de Facebook, adaugand ca i s-a parut „normal” sa publice…

- Intrebat luni seara la Antena 3 daca relatia intre presedintele PSD si premier s-a racit, el a spus: "Nu. Nici vorba. Sunt destui care... e acelasi scenariu: ca sunt probleme. Nici vorba, ne-am intalnit, vorbim. Dumneaei merge in campanie intr-o parte, eu merg in alta parte. Cateodata ne mai intalnim".…

- Nu stim daca summitul de la Sibiu va fi considerat unul istoric. O astfel de intalnire are loc din sase in sase luni si nu se spune despre fiecare in parte ca este „istorica”. Cert este ca in data de 9 mai 2019 in Romania s-a facut politica europeana. Am vazut si noi cum se manifesta politicienii europeni,…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a prezentat miercuri, la Teatrul Național, a treia carte – ”EU.RO - Un dialog deschis despre Europa” -, in care vorbeste despre teme europene, dar a folosit ocazia și pentru a critica, din nou, PSD si Guvernul, pe care le-a catalogat drept "antieuropene". "Pentru mine,…

- "Parca tot ce a fost rau in Romania s-a strans in jurul lui Dragnea. Toate cozile de topor de prin toate localitatile (...) care nu au fost in stare sa faca nimic in viata lor din carte, din invatare, prin munca, prin harnicie, s-au strans in jurul lui Dragnea si vor efectiv sa sufoce toti oamenii…

- Senatorul USR de Timiș Nicu Falcoi spune ca discutarea azi, la Bruxelles, a situației statului de drept in Romania și avertismentele referitoare la posibilitatea activarii „opțiunii nucleare” (adica a Articolului 7 din Tratatul UE) in situația in care Guvernul va lua, prin OUG, masuri care vor afecta…

- Romania se afla in pragul unor proteste fara precedent ale magistraților. Protestele din justitie iau amploare, iar magistratii ameninta cu blocarea activitatii judiciare. Sute de judecatori si procurori manifesta in marile orase. Sunt nemultumiti de modificarile facute prin Ordonanta de Urgenta la…

