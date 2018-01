Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, intr-o emisiune la B1 TV, despre scandalul care a pus stapanire pe PSD. Liderul PMP sustine ca exclude zvonurile potrivit carora Liviu Dragnea ar forta o retragere a sprijinului politic si prevede pentru ziua de maine doua scenarii.Citeste si: Un…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat la Digi24 ca susținatorii lui Liviu Dragnea nu sunt dispuși sa mearga pana la eliminarea premierului Mihai Tudose pentru ca "asta i-ar da foarte multa putere lui Dragnea și ei vor ca acesta sa o imparta" și ca probabil o remaniere va avea loc.Citeste…

- Aflat in Bacau, seful PSD a facut o declaratie scurta, dar care unora le-a dat de gandit, indeosebi ca urmare a nuantei sesizate prin folosirea termenului “inca”. “Eu inca sper ca Tudose sa ramana prim-ministru. Punct”, a afirmat zambind Liviu Dragnea, vineri la pranz. Raspunsul sefului PSD venea la…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a participat joi la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala

- "In mod evident, așa cum a aflat și primul-ministru aseara, nu mai exista o relație directa, personala, intre el și președintele PSD, Liviu Dragnea. Pe de-o parte probabil ca partidul condus de Liviu Dragnea va incerca schimbarea premierului, de cealalta parte probabil premierul va incerca schimbarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National al social-democratilor, ca senatorul Ioan Deneș este propunerea pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor. „Am avut o sedinta a Comitetului Executiv National, pe care am convocat-o saptamana trecuta,…

- Tudose a cerut in sedinta restructurarea Guvernului si eliminarea unor ministri si secretari de stat neperformanti. El a fost sprijinit de majoritatea liderilor locali din PSD, nemultumiti ca Liviu Dragnea a populat Guvernul in primele esaloane cu oamenii sai. Restructurarea Guvernului va fi decisa…

- Astfel, Marius Pieleanu a precizat ca a fost informat de catre mai mulți lideri PSD care se aflau la ședința ca premierul Tudose a luat cuvantul și a dat asigurari ca nu dorește sa preia partidul nici sa candideze la prezidențiale. Totodata, Pieleanu a mai precizat ca deși existau mulți ”revoluționari”…

- Cozmin Gușa a explicat, intr-o intervenție la Realitatea TV, de ce nici Gabriela Firea, nici Calin Popescu Tariceanu nu pot fi prezidențiabilii PSD.Gabriela Firea și Calin Popescu Tariceanu sunt vehiculați drept prezidențiabili, dar nu au șanse sa fie nominalizați, spune Cozmin Gușa. Citește…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, în sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. „Comitetul Executiv National de mâine, daca ar fi reprezentativ…

- Liviu Dragnea este atacat cu doar doua zile înainte de ședinte Comitetului Executiv al PSD. Adrian Țuțuianu, fostul ministru al Apararii, îi reproșeaza lui Dragnea plecarea sa din Guvern, la numai doua luni de la instalare. Fostul ministru spune ca în scurtul sau mandat a…

- Lupta pentru putere in PSD se adanceste. Presedintele social-democratilor Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose nu au depasit tensiunile aparute in toamna la momentul indepartarii din Guvern a vicepremierului Sevil Shhaideh si a ministrului Rovana Plumb.

- "Constatam ca un alt membru al Cabinetului Tudose paraseste Palatul Victoria. Se pare ca doamnele nu se simt atat de confortabil in relatia cu premierul Tudose, pentru ca este un alt ministru care pleaca si este vorba tot despre o doamna, dupa cele doua care au plecat in urma cu putin timp (Sevil Shhaideh…

- "Ii mulțumesc doamnei ministru Doina Pana pentru activitatea deosebita depusa in Guvernul Romaniei! RadarulPadurilor, Codul silvic, diminuarea defirișarilor ilegale, toate acestea și multe altele nu ar fi fost posibile fara implicarea doamnei ministru! Propunerea pentru noul ministru…

- Liviu Dragnea, președintele PSD și șeful Camerei Deputaților, a acordat un interviu exclusiv petru Antena 3, în care a vorbit despre partidul pe care îl conduce, despre statul paralel și multe alte subiecte. La începutul interviului, Dragnea a marturisit ca se considera un…

- "Va transmit acest mesaj public pentru a avea conștiința impacata in fața cetațenilor acestei țari, dar și cu speranța ca, totuși, va va pune pe ganduri și, in cele din urma, va va determina sa nu mai fiți pasiv, respectiv sa nu mai fiți complice ororilor intreprinse in aceste zile. Am urmarit…

- "Cred ca daca poti, daca ai parghii, daca cei care te voteaza ti-ar da posibilitatea sa faci ceva pentru tara, e bine sa faci ceva care sa ramana, indiferent de consecintele personale. Sunt din pacate unii care confunda parteneriatele cu slugarnicia", a declarat Liviu Dragnea, la Romania TV.…

- Seful statului si cel al Guvernului se vor afla, in mai putin de o ora, sub acelasi acoperis. Mai exact in aceeasi sala de la Cotroceni, in cadrul careia urmeaza sa aiba loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, intrunire pe agenda careia se afla subiecte precum “planul de intrebuintare a Fortelor…

- Se anunta o noua remaniere de Guvern. Dupa debarcarea ministrilor cu probleme penale Sevil Shhaideh si Rovana Plumb, se pare ca Mihai Tudose vrea sa faca din nou 'curatenie' in Executiv, iar relatia cu Liviu Dragnea nu ar fi una prea bun.Citeste si: O fosta vedeta ProTV, limbaj suburban la…

- ”Noua ne-a spus joi la Caras domnul Badalau, presedinte executiv PSD, vicepresedinte al Senatului, ca membrii din Comisia de Aparare de la Senat au fost invitai exact in aceeasi zi si perioada sa viziteze un poligon de tir. In general nu prea cred in concidente, tocmai in ziua aia, la ora aia, drept…

- Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, a facut dezvaluiri despre sedinta Comitetului Executiv PSD care urmeaza sa aiba loc maine. Deputatul social-democrat sustine ca printre subiectele care se vor discuta in cadrul intalnirii se regaseste calendarul pentru proiectul de buget, dar si legile…

- Dragnea a spus la Romania TV ca PSD nu are puterea, ci guvernarea. ”Este foarte importanta precizarea aceasta. (...)Puterea este de ani de zile, cel mai serios din 2005, la seful statului din Romania, putere oculta folosita in mod ocult, ilegal si neconstitutional", a apreciat Liviu Dragnea.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat, luni, fiind solicitata sa comenteze o posibila demisie a lui Liviu Dragnea in contextul demisiilor depuse de Sevil Shhaideh si Rovana Plumb dupa ce au fost puse sub urmarire penala, ca situatia presedintelui PSD este una "total deosebita". …

- „Jandarmeria asigura accesul si perimetrul ce deserveste sediul acelei institutii. Dispozitivul este flexibil. A fost si o prezenta numeroasa de persoane la DNA. In functie de conditiile aparute atunci cand s-a asigurat acea activitate, Jandarmeria si-a marit dispozitivul, pentru a nu fi niciun incident.…

- ”Din toate povestile cu mariri, cu salarii nu a mai ramas nimic. Sper ca Tudose sa castige azi batalia cu Dragnea”, a declarat Ponta, la Parlament, citat de News.ro. "Sa nu mai adopte prostiile alea cu trecerea contributiilor. Sa faca cum a facut cu TVA split. Cum a zis? S-a uitat. A zis Dragnea…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu considera ca protestele pe legile justiției vor conduce, in final, la daramarea lui Liviu Dragnea. El susține ca picajul liderului PSD a inceput la Comitetul Executiv in care s-a luptat cu Mihai Tudose, iar odata cu aceste proteste se confirma caderea și mai abrupta…

- Liviu Dragnea a declarat, în exclusivitate la Punctul de întâlnire, de la Antena 3, ca nu a dorit înlocuirea din functie a premierului Mihai Tudose, în ciuda tensiunilor aparute între ei, înaintea CEx-ului PSD de acum doua saptamâni. Președintele…

- Ioan Rus l-a laudat pe Mihai Tudose, dupa revolta de saptamana trecuta din PSD, cand s-a iscat zvonul unor tensiuni intre premier și Liviu Dragnea privind remanierea miniștrilor Sevil Shhaideh și Rovana Plumb.Citește și: Ioan Rus, previziune sumbra pentru Klaus Iohannis: 'Nu știu daca va mai…

- Deputatul Remus Borza, exclus din partidul de guvernamant ALDE in luna iunie, a apreciat ca PSD este macinat de un conflict total intre premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, „sacrificarea” miniștrilor Sevil Shhaideh și Rovana Plumb i-a afectat lui Dragnea influența…

- Paul Stanescu propus vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale, Felix Stroe, ministru al Transporturilor si Marius Nica, ministru delegat al Fondurilor Europene au depus, marti seara, juramantul la Palatul Cotroceni. La finalul depunerii juramantului, Klaus Iohannis nu a tinut vreun discurs,…

- Razvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, sustine ca in mandatul sau de 10 luni a reusit sa deblocheze “cele mai mari proiecte de infrastructura din Romania”. Intr-o postare pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook, Razvan Cuc scrie ca mandatul sau a fost “un timp extrem de scurt”,…

- Sefii PSD si ALDE, respectiv Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, se fla, la aceasta ora in sedinta la Parlament. La intrevederea la care se asteapta sa se discute, printre altele, aspecte ce tin de proiectul de buget pentru anul viitor, e prezent si prim-ministrul Tudose. De alfel, acest subiect…

- Nicio functie nu e vesnica, iar partidul oricum nu ofera imunitate totala. Lucru valabil inclusiv pentru Rovana Plumb si Sevil Shhaideh, care insa aveau dreptul din start la prezumtia de nevinovatie. E pozitia fostului ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, exprimata la emisiunea "In fata ta", la…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, ieri, decretele de numire a lui Paul Stanescu in functia de ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Felix Stroe in functia de ministru al Transporturilor si Marius Nica in functia de ministru delegat pentru Fonduri Europene.…

- ”Sunt institutii, poate si persoane, care vor sa confiste acest Guvern. Au reusit cat de cat cu Sorin (Grindeanu - n. red.) si poate am gresit si eu, ca poate si eu m-am lasat manipulat. Nu am vrut sa mai gresesc si cu Mihai (Tudose - n. red.). E Guvernul nostru. Niste alegeri trebuie respectate,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a explicat, marti, la Parlament, susținerea in Comitetul Executiv Național pentru Rovana Plumb și Sevil Shhaideh. ”Sunt institutii, poate si persoane, care vor sa confiste acest guvern. E guvernul nostru, a celor care au caștigat alegerile,…

- Liderul social-democraților Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, a catalogat marți drept "o minciuna și o prostie" informația conform careia, în ședința Comitetului Executiv Național al PSD de saptamâna trecuta, premierul Mihai Tudose i-ar fi cerut demisia din fruntea…

- Transand pe un ton categoric varianta ca premierul i-ar fi cerut demisia, in cadrul CEx-ului-maraton de saptamana trecuta, Liviu Dragnea a confirmat, insa, faptul ca pe langa Sevil Shhaideh si Rovana Plumb, care si-au depus demisiile din Guvern, asemeni lui Razvan Cuc, au mai fost social-democrati dispusi…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se va reuni marti, incepand cu ora 14:00, a anuntat saptamana trecuta purtatorul de cuvant al presedintelui, Madalina Dobrovolschi, precizand ca vor fi discutate aplicarea cooperarii structurate permanente (PESCO) si efectele sale asupra Romaniei.

- In sedinta in care Sevil Shhaideh si Rovana Plumb si-au anuntat demisiile, un alt ministru a fost gata sa faca un pas similar. Social-democrata Doina Pana a confirmat varianta aparuta recent in spatiul public, cum ca ar fi fost gata sa paraseasca Guvernul Tudose, asemeni colegelor sale demisionare,…

- Aceasta afirmație vine in contextul scandalului intern din interiorul PSD, pornit chiar dupa un sondaj realizat de casa de sondare condusa de Marius Pieleanu. Nemulțumit de cifrele arata in sondajul, pe care l-a numit chiar “o facatura”, Tudose a cerut o remaniere guvernamentala și a amenințat ca va…

- Camera Deputatilor a început, marti, votul asupra solicitarii DNA de efectuare a începerii urmaririi penale a fostului ministru al Mediului Rovana Plumb. Votul este secret cu bile. Mesajul Rovanei Plumb pentru colegii din Camera Deputaților, înaintea votului …

- Presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose s-au întâlnit, marti dimineata, înainte de votul pe cererea DNA de încuviintare a urmaririi penale în cazul Rovanei Plumb în dosarul

- Gestul premierului Tudose de a forța demisiile miniștrilor Rovana Plumb și Sevil Shhaideh, din cauza problemelor penale, a starnit nemulțumire in partid și in Guvern. Ministrul Apelor și Padurilor, Doina Pana, afirma ca nu ințelege solicitarea lui Tudose, atata timp cat inclusiv UE ar fi impotriva…

- ”Nu vorbim de o lupta intre Cotroceni și PSD, ci de o lupta in PSD, intre aripa consacrata, dominanta inca, a președintelui PSD, Liviu Dragnea, și aripa tanara, cu vechi relații in afara partidului, reprezentata de dl Tudose.” a spus Marius Pieleanu, la Antena 3. Intrebat cine face parte…

- Sevil Shhaideh, Rovana Plumb și Razvan Cuc și-au dat demisia in CExN al PSD. In locul lor la Dezvoltare Regionala, Fonduri Europene și Transporturi sunt propuși Paul Stanescu, Marius Nica și Felix Stroe. Demisiile și nominalizarile au fost trimise la Cotroceni. De ieri dimineața așteapta pe masa…

- Paul Stanescu, despre intarzierea unui raspuns de la președinte pe nominalizarile noilor miniștri:” Oricand se poate gasi un alt candidat”, a spus cel care este propus de coaliția PSD-ALDE sa conduca ministerul Dezvoltarii Regionale. Președintele Klaus Iohannis este așteptat sa anunțe, marți, daca accepta…