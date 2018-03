Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca nu a stiut de vreun flagrant care urma sa i se organizeze la Ministerul Dezvoltarii, asa cum a afirmat Victor Ponta, dar ca prefera sa il lase pe fostul premier sa vorbeasca, deoarece asa "asa se mai ridica...

- Realizatorul B1 Tv Radu Banciu a reacționat dupa dezvaluirile recente ale fostului premier Victor Ponta, lansand totodata un atac dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. ”Victor Ponta a declarat ca Liviu Dragnea e de mult timp protejat si la fel este si Tel Drum. E buna referirea la Tel…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, reacționeaza duminica la dezvaluirile facute de Victor Ponta, intr-un interviu pentru știripesurse.ro, in care a povestit ca lui Liviu Dragnea i se pregatea un flagrant.„Știa, am ințeles! Dar care “flagrant”? De fapt era o provocare! Unui secretar de…

- Consultantul Politic Cozmin Gușa a vorbit despre dezvaluirile facute de fostul prim-ministru Victor Ponta, in legatura cu apropiații președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, din interiorul DNA. In acest sens, informațiile aduse de fostul lider PSD ar trebui verificate și folosite in anchetele…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a comentat, exclusiv la Realitatea TV, declaratiile facute de fostul premier Victor Ponta despre Liviu Dragnea: "Victor Ponta a mintit foarte mult timp, dar a inceput sa spuna adevarul".Intrebat daca exista posibilitatea de a fi reale informatiile facute publice…

- Victor Ponta a sustinut, vineri, ca la numirea procurorilor-sefi din 2012, Elena Udrea a fost cea care a propus-o pe Alina Biica la DIICOT, insa Liviu Dragnea a cel care a sustinut-o, spunand ca „este o fata extraordinara”. Potrivit fostului premier, Dragnea ar fi spus despre Laura Codruta Kovesi ca…

- Dan Voiculescu l-a laudat pe Liviu Dragnea, dupa dezvaluirile facute de liderul PSD la Antena 3. Dragnea a precizat ca USL a fost creata la sugestia mogulului, intr-o perioada in care Romania se afla in plina criza economica."Am fost surprins placut ieri, de Liviu Dragnea cand a avut curajul…

- Dezvaluirile facute de Liviu Dragnea, marti seara, la Antena 3, devoaleaza modul in care fosta conducere a SRI s-a implicat, in anul 2012, in formarea primului Guvern USL si, mai grav, cum Victor...

- Consultantul politic Cozmin Gusa a vorbit la Realitatea TV despre dezvaluirile facute de Victor Ponta si Liviu Dragnea. "Totul a fost dinamitat, Ponta ne spune lucruri foarte grave", a precizat acesta, adaugând ca Dragnea pare un om instabil.

- Pleșoianu "Am ferma convingere ca informațiile pe care le cunosc cel puțin 50 dintre actualii parlamentari, de ar fi facute publice, in respect fața de cetațean și fața de adevar, ar scoate acest popor din tenebrele in care a fost varat fara voia sa. Nimic nu e mai presus de adevar!…

- Victor Ponta ii raspunde lui Liviu Dragnea cu privire la acuzatiile lansate de acesta potrivit carora numirile primului Guvern USL si ale procurorilor-sefi au fost facute in 2013 la comanda directorului SRI de la momentul respectiv, George Maior. Fostul premier il indeamna pe actualul lider PSD sa precizeze…

- Rovana Plumb intervine in razboiul declarațiilor dintre Liviu Dragnea și Victor Ponta, spunand ca „toate pozițiile de ministru au fost aprobate de catre partid”. Intervenția acesteia vine in contexul in care liderul PSD a susținut ca Ponta a primit lista cu membrii Executivului de la Maior.„Declarațiile…

- Senatorul PSD Claudiu Manda, seful Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca fostul sef al SRI, George Maior, a spus la comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea vreunui guvern. "L-am intrebat pe domnul Maior daca s-a implicat vreodata in constituirea…

- Razboiul declarativ dintre fostul si actualul lider al PSD-ului continua. De aceasta data, Victor Ponta l-a atacat pe Liviu Dragnea tot pe Facebook, dar nu prin intermediul unei postari, ci al unui raspuns la un comentariu adresat de un utilizator – ce viza refuzul celui dintai de a-l numi pe actualul…

- Fostul presedinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat la B1 Tv ca "parti" din ceea ce au declarat Victor Ponta si Liviu Dragnea privind formarea guvernului Ponta sunt adevarate, precizand ca la momentul respectiv Ponta a venit cu propunerea lui Ioan Rus ca ministru de Interne, desi el s-a exprimat ca…

- Crin Antonescu confirma ceea ce a declarat Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3, respectiv ca Victor Ponta a blocat procedura de selecție a șefilor de parchete și a propus-o pe Kovesi la DNA. De altfel, și Victor Ponta a susținut, in 2014, acest lucru. Fostul copreședinte al USL, Crin Antonescu,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Fostul premier Victor Ponta a reactionat, marti seara, in urma dezvaluirilor pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a facut in direct la Antena 3. Dragnea a sustinut ca George Maior, pe atunci director al SRI, i-a dat lui Ponta lista primului Guvern USL, precum si lista cu procurorii-sefi.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Victor Ponta a vrut sa reacționeze la dezvaluirile lui Liviu Dragnea! Șeful PSD a spus ca George Maior e cel care i-a cerut lui Ponta sa o numeasca pe Laura Codruța Kovesi la șefia DNA. Ponta spune ca Sebastian Ghița are poze de la taierile de porci de la vilele SRI și le-ar putea publica.”Nu…

- Liviu Dragnea a continuat șirul de dezvaluiri incendiare, in direct la Antena 3, de data aceasta cu un atac puternic la adresa lui Victor Ponta. Șeful PSD a povestit un episod halucinant despre cum s-a facut Guvernul in 2012.

- Scandalul de notorietate privind plagiatul lui Victor Ponta a fost o lovitura grea pentru PSD, insa la aproape sase ani de la acel moment partidul condus de Liviu Dragnea nu scapa nici acum de astfel de acuzatii. Cel mai recent caz este cel in care PSD a folosit, la Congresul extraordinar, un element…

- Victor Ponta a postat sambata, pe Facebook, un discurs pe care l-ar fi tinut daca ar fi participat la Congresul PSD de la Sala Palatului. "Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018. Titlul de mai sus reprezinta, din pacate, doar o dorinta. De la formarea oficiala a PSD…

- Oprea: Liviu a ajuns presedintele PSD si cu ajutorul meu. "Camaradul" la nevoie se cunoaste Fostul presedinte UNPR, Gabriel Oprea, ii raspunde presedintelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a facut "camaradul" lui Codrin Stefanescu, amintidu-i de sustinerea pe care i-a acordat-o in doua momente…

- Victor Ponta nu rateaza nicio ocazie de a spune intamplari din trecutul lui Liviu Dragnea! Fostul președinte al PSD a dezvaluit ca Dragnea nu rata nicio ocazie de la vilele conspirative ale SRI și il numește mincinos pe actualul sau șef din Camera Deputaților.

- Nu este o noutate faptul ca președintele PSD, Liviu Dragnea, deține toate mecanismele pentru a conduce partidul dupa propriile dorințe, iar declarațiile facute luni dupa ședința COmitetului Executiv Național al formațiunii au aratat clar acest lucru, conform analistului politic Cozmin Gușa.

- Presedintele PSD vine cu o replica dura, dupa ce fostul sef al SRI George Maior a sustinut in cadrul audierilor la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI ca au existat petreceri la sedii ale Serviciului cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a Zilei SRI, a zilelor de nastere, printre participanti…

- Fostul premier Victor Ponta jubileaza dupa dezvaluirile fostului șef al SRI, George Maior, potrivit carora Liviu Dragnea a participat la întâlnirile informale cu șefii de servicii secrete și cu Kovesi.

- Fostul premier, Victor Ponta, a avut o ieșire furibunda, dupa ce in spațiul public a aparut informația ca George Maior, fostul șef al SRI, a confirmat o informație exploziva in timpul audierilor Comisiei parlamentare prezidate de Claudiu Manda. Ambasadorul Romaniei in SUA a afirmat ca atat Liviu Dragnea,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va anunta maine, la ora 18:00, daca va cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Titularul de la Justitie a amanat cu o saptamana decizia, dar Victor Ponta spune ca stie deja ce se va intampla. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor…

- Procurorul Mircea Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea, potrivit omului de afaceri Sebastian Ghița. "Au existat multe momente in care Portocala a cerut denunturi despre Dragnea.", a spus Ghita, intr-un interviu…

- Președintele PSD Liviu Dragnea vrea sa puna capat declarațiilor publice pe tema dosarului “Teldrum”, care au determinat inclusiv razboiului public purtat cu Victor Ponta pe tema denunțului pe care cel din urma l-ar fi formulat impotriva sa la DNA. Liderul PSD a declarat, vineri, ca i-a interzis avocatului…

- Publicarea unor pasaje din declaratia facuta, ca martor, de catre fostul premier Victor Ponta, în dosarul Tel Drum, ar putea explica numirea lui Eugen Teodorovici în fruntea ministerului Finantelor, este de parere analistul politic Cozmin Gusa.

- Dezvaluirea declaratiilor facute de Victor Ponta în dosarul “Tel Drum&" explica pe deplin atacul absolut nefondat pe care l-a lansat Liviu Dragnea împotriva sefului SPP si a institutei în ansamblu, este de parere

- Victor Ponta a solicitat procuroarei DNA Alexandra Lancranjan, care instrumenteaza dosarul Tel Drum, sa ii comunice in scris calitatea pe care o are in dosar, pentru a demonstra ca nu este denunțator. Documentul prezentat in exclusivitate de STIRIPESURSE.RO ascunde insa o alta posibila „bomba”.„Avand…

- Victor Ponta a declarat luni ca in cursul zilei va depune o solicitare la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul lui Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a acuzat din nou ca este unul dintre denuntatorii din dosarul sau. In cererea formulata, Victor Ponta spune ca declarațiile…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca va solicita Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) o cerere oficiala prin care sa i se comunice calitatea procesuala in dosarul in care liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, este anchetat si ii propune acestuia ca, daca ii aduce o copie dupa denuntul lui,…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, ii acuza pe Victor Ponta, Dan Șova și Teodor Nițulescu ca l-au „turnat” la DNA in dosarul Tel Drum. Afirmația lui Dragnea vine chiar in ziua in care Ponta a scris pe Facebook ca Dragnea ar trebui sa-și ceara scuze fața de el pentru ca a afirmat ca l-ar fi denunțat…

- Remus Borza a sesizat ca Liviu Dragnea este cel care conduce cu adevarat Guvernul, precizand ca este ”Guvernul Liviu Vasilica”, avand in vedere ca intregul Cabinet este format din oameni apropiați liderului PSD. Remus Borza a facut și o previziune in ceea ce privește guvernarea. „Pana…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta comentariul analistului politic Cozmin Gușa pe tema deciziei proaspatului Guvern de a renunța la serviciile SPP.realitatea.net: Consultantul politic Cozmin Gusa a comentat, intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, decizia…

- In cadrul evenimentului, a luat cuvantul și Monica Macovei care a nu a ratat ocazia pentru a vorbi despre "lichele și hoți", referindu-se la politicienii romani. VEZI ȘI: Chirila, in Parlamentul European cu MACOVEI, CERE mobilizarea Europei pentru a opri CRUCIADA din Romania …

- Fostul premier și lider al PSD, Victor Ponta, susține ca Mihai Tudose ”a fugit de pe teren” in meciul cu Liviu Dragnea și nici macar nu a incercat sa se lupte, chiar daca avea un sprijin mult mai consistent decat Sorin Grindeanu. Citește și: Victor Ponta, 'O FACE PRAF' pe Laura Codruta Kovesi:…

- Analistul politic Cozmin Gusa crede ca liderul PSD Liviu Dragnea, în ciuda dezmintilor pe care le-a facut într-o emsiune TV, este "consiliat" de generalul Florian Coldea si, cel mai probabil, de Serviciul de Informatíi Externe.

- Victor Ponta a ironizat luni de la tribuna Parlamentului viteza cu care PSD si Liviu Dragnea schimba guvernele, spunand ca "asistam la preluarea presedintiei semestriale a Guvernului de catre doamna Dancila".

- Scandal in PSD, in urma CEx-ului de vineri. Potrivit unor jurnaliști, intre Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu a avut loc un schimb dur de replici, dupa ce Valentin Popa a fost propus ministru al Educatiei. Nu e un scandal, e un cataclism in PSD, care va lasa urme, a comentat Cozmin Gusa. Consultantul…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, liderii colaitiei de guvernamânt PSD ALDE, sunt doi oameni care-si urmaresc intersul de a-si subordona justitia, cu telul final de a acapara prima pozitie în stat.

- Nici nu a apucat PSD sa o nominalizeze pe teleormaneanca Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru ca Victor Ponta a anticipat miscarea pe care Liviu Dragnea urma sa o faca. In timp ce liderul PSD a sustinut sus si tare ca nu se mai impli...

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat ca în cadrul CExN este vorba despre o miza mare. Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramâne premier, ori Carmen Dan ramâne la MAI și atunci Mihai Tudose nu mai este premier”. ”Ori…

- Marea problema a partidelor care castiga alegerile este ca vor sa conduca, nu sa guverneze. Mai mult decat toate, PSD nu a inteles niciodata ca trebuie sa guverneze nu sa conduca. De aici survin multe din necazurile cu care se confrunta nu doar partidul, ci si tara intreaga. Din aceasta pricina PSD…

- Politicianul anului 2017, potrivit sondajului DCNews, este Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE și al Senatului, care a obținut 9.343 de voturi, adica 33,68%. In topul preferințelor cititorilor DCNews urmeaza Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, care a obținut 7.098 de…