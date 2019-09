Stiri pe aceeasi tema

- Seful Politiei Caracal, Costel Ghimis, se va pensiona incepand cu data de 1 octombrie a.c., la mai putin de doua luni de cand fusese numit in funție. Ghimis a depus in urma cu doua zile raportul in vederea pensionarii si isi va continua activitatea de la conducerea Politiei Caracal pana la finalul lunii…

- Seful Politiei Caracal, Costel Ghimis, se va pensiona incepand cu data de 1 octombrie, la mai putin de doua luni de cand ocupa, prin imputernicire, aceasta functie. Potrivit unor surse oficiale, Ghimis a depus in urma cu doua zile raportul in vederea pensionarii si isi va continua activitatea de la…

- ARAD. A furat o borseta din parcul Padurice, apoi a fugit inspre stația de tramvai din apropiere, s-a urcat intr-un mijloc de transport in comun, iar victima s-a urcat pe bicicleta și a pornit in urmarirea tramvaiului in care se afla hoțul. In tot acest timp, barbatul pradat furniza semnalmentele faptașului…

- Cu aceasta ocazie, politistii locali au aflat ca hotul are antecedente in furturi si l-au at pe mana politistilor de la investigatii Criminale. Politistii locali din cadrul Biroului de Ordine Publica au prins in flagrant, luni, un barbat de 48 ani, din Bacau, care incerca sa fuga cu un telefon pe care…

- Ieri, 21.08.2019, polițiștii locali din cadrul Biroului de Ordine Publica și Evidența Persoanei, aflați in timpul serviciului de patrulare in zona de nord a municipiului, s-au autosesizat cu privire la faptul ca, in zona stației de autobuz din vecinatatea Curții de Apel, se afla un copil de aproximativ…

- Canicula le-a luat mințile, iar polițiștii i-au potolit, reținandu-i, intocmindu-le dosare penale și emițand ordine de protecție. S-a intamplat in weekend, in județul și municipiul Arad. Unul dintre cazuri a avut loc duminica, 11 august, la Șiria. O femeie din comuna i-a sesizat pe polițiștii Secției…

- Un baiețel de 8 ani din Calarași, aflat pe bicicleta, a fost lovit aseara de o masina de poliție aflata in misiune, in cartierul "2 Moldoveni" din oraș. Autospeciala se deplasa, cu semnalele sonore și luminoase in funcțiune, la un scandal ce avea loc in același cartier, cand copilul a ieșit de pe troturar…