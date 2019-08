Stiri pe aceeasi tema

- Creat in acest weekend pe Facebook de Ron Toekook, evenimentul invita participantii sa viziteze plaja din localitatea Wijk aan Zee (vestul Olandei) la 31 octombrie, data prevazuta pentru separarea planificata dintre Londra si Bruxelles. In program, luarea de ramas bun de la Regatul Unit 'cu chipsuri…

- Noul premier britanic Boris Johnson a anuntat, joi, un proiect de acordare accelerata a vizelor pentru a atrage "cele mai bune creiere" si a permite Marii Britanii "sa continue sa fie o superputere stiintifica" dupa Brexit. Programat pentru 31 octombrie, Brexit-ul ii ingrijoreaza pe cercetatorii…

- Noul premier britanic Boris Johnson a anuntat joi un proiect de acordare accelerata a vizelor pentru a atrage "cele mai bune creiere" si a permite Marii Britanii "sa continue sa fie o superputere stiintifica" dupa Brexit, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Programat pentru 31 octombrie, Brexitul…

- Jean Claude Juncker, inca președinte al Comisiei Europene, a transmis, joi, ca Boris Johnson, noul premier al Marii Britanii nu va putea schimba termenii acordului pentru Brexit negociat de Theresa May. "Presedintele Jean-Claude Juncker si premierul Boris Johnson au discutat prin telefon. Președintele…

- Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a anuntat ca isi va da demisia in cazul in care conservatorul Boris Johnson va deveni noul premier al Marii Britanii, potrivit Euronews, anunta Mediafax. „Intentionez sa demisionez dupa audierea de miercuri a premierului (noul prim-ministru va fi desemnat…

- Johnson a declarat anterior ca ar fi naiv sa organizeze alegeri nationale inainte de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. The Times a informat ca echipa lui Johnson planuieste sa aloce noi fonduri pentru sediul Partidului Conservator, pentru a-l pregati in vederea unor alegeri in 2020.Marea…

- Finlanda a preluat luni de la Romania presedintia Consiliului UE si a adoptat sloganul "O Europa sustenabila - Un viitor sustenabil'". Promovarea "leadership-ului global in privinta actiunii climatice" al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze a blocului comunitar,…

- Marea Britanie poate dezvolta "o relatie comerciala fantastica" cu Europa dupa ce paraseste Uniunea Europeana, dar poate fi si o campioana a comertului mondial, a declarat vineri, la o conferinta din...