Bye-bye, Halep, pana la anu’ Dupa dezastrul de la Beijing si Moscova, Simona nu va evolua nici la Singapore, unde va fi inlocuita de olandeza Kiki Bertens. O decizie dificila, spune Halep, insa liderul WTA are probleme mari cu hernia de disc, nu i-a reusit recuperarea rapida si a adunat o serie de abandonuri. “Este intotdeauna dificil sa te retragi […] Bye-bye, Halep, pana la anu’ is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- La doua zile dupa ce si-a anuntat retragerea de la turneul de la Moscova, rastimp in care a facut deplasarea in Singapore, cu gandul ca va putea evolua la Turneul Campioanelor, Simona le-a dat o veste rea fanilor sai. Concret, a decis sa se retraga de la competitia destinata celor mai bune jucatoare…

- Suferind de o hernie de disc, Simona a ajuns sa mearga de la un turneu la altul doar pentru a-si valorifica imaginea de lider mondial, avand si acceptul organizatorilor. Dupa ce a facut figuratie in China, ieri s-a retras de la Moscova, iar urmatoarea oprire e in Singapore.

- Sanatatea inainte de orice. Asa s-a gandit si Simona – romanca despre care s-a aflat ca va incheia anul pe primul loc in clasamentul mondial – cand a decis sa nu mai joace la turneul WTA de la Moscova. Cu o zi inainte sa intre pe teren, conform programului, in optimile competitiei la care ar […] Halep…

