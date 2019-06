Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a diminuat usor cu 6,3% in perioada 17-21 iunie 2019, pana la 240,34 milioane de lei, fata de saptamana precedenta, insa in perioada analizata s-au desfasurat doar patru sedinte de tranzactionare, potrivit statisticilor BVB.



Astfel, numarul tranzactiilor realizate in aceasta saptamana pe piata principala a fost de 8.483, cu un volum de 229,19 milioane de actiuni, iar cea mai buna zi de tranzactionare a fost vineri, 21 iunie, cand s-au inregistrat 2.241 de tranzactii cu actiuni in valoare totala…