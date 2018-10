BVB: Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei scade cu aproape 35% in aceasta saptamana

Stiri pe aceeasi tema

- Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in primul semestru al anului 2018, prime brute in valoare de 5,04 miliarde lei, din care 79% reprezinta prime brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale (3,97 miliarde lei), iar 21% sunt prime aferente asigurarilor…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a crescut cu 17,57% in aceasta saptamana, comparativ cu perioada precedenta, in timp ce pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) a scazut cu 60,21%, conform...

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a urcat cu 32% in perioada 13 - 17 august 2018, comparativ cu saptamana precedenta, la 157,473 milioane de lei, conform datelor statistice publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). In perioada…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a crescut cu aproape 6% in perioada 30 iulie - 3 august 2018, comparativ cu saptamana precedenta, la 142,67 milioane de lei, iar pe sistemul alternativ de...

- Actiunile Romgaz, Banca Transilvania si BRD au fost cele mai tranzactionate pe segmentul principal al Bursei de la Bucuresti in luna iulie, in timp ce titlurile companiilor Oltchim, Grupul Industrial Electrocontact si Carbochim conduc in topul celor mai puternice aprecieri, ...

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a scazut cu 7,3% in perioada 23 - 27 iulie 2018, comparativ cu saptamana precedenta, pana la 134,66 milioane de lei, iar pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) s-a diminuat cu aproape 40%, conform datelor…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la valoarea de 3,36, de la 3,37%, cat inregistrase miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), potrivit Mediafax.Indicelui ROBOR la 6 luni, utilizat…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a crescut cu 25% in aceasta saptamana, fata de perioada precedenta, pana la 137,72 milioane de lei, in timp ce pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) a scazut de peste 13 ori, conform datelor statistice publicate…