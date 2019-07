Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al Bursei de la Bucuresti a coborat vineri pana la minimul acestui an, 10,4 milioane de lei, pe o piata in scadere pe majoritatea indicilor.



Tranzactiile totale derulate in ultima sedinta bursiera a saptamanii s-au cifrat la 10,873 milioane de lei (2,3 milioane de euro).



Pe Piata Reglementata, actiunile Banca Transilvania au fost cele mai tranzactionate, generand schimburi de 4,608 milioane de lei, urmate de titlurile BRD (2,430 milioane de lei) si OMV Petrom (1,038 milioane de lei).



Cele mai bune evolutii…