BVB: Valoarea de tranzactionare, în creștere Valoarea tranzactionata pe piata principala a BVB a crescut in octombrie fata de septembrie pentru toate tipurile de instrumente financiare deja emise, atat luand in calcul volumele din piata regular (care functioneaza pe baza de ordine de tranzactionare si nu pe baza de negociere), cat si volumele totale, care includ piata deal (pentru tranzactii speciale, derulate in cantitati mari, negociate direct intre vanzator si cumparator)', se arata intr-un comunicat al bursei. Pe segmentul de actiuni, pe piata regular, cresterea valorii de tranzactionare inregistrata a depasit patru procente si a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

