BVB: Piata de capital a intrat in zona care poate pune in pericol o eventuala promovare la statutul de piata emergenta

BVB: Piata de capital a intrat in zona care poate pune in pericol…

Piata de capital locala a intrat intr-o zona care poate pune in pericol perspectivele de dezvoltare viitoare, incluzand aici si o eventuala promovare a bursei la statutul de piata emergenta, se arata intr-un comunicat al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) transmis miercuri AGERPRES.



"Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a luat nota de efectele negative reflectate in scaderi importante ale indicilor bursieri ca urmare a proiectului de OUG anuntat recent de catre Guvern. Piata de capital locala, in care activeaza companii romanesti ce reprezinta valoric peste 10% din Produsul Intern Brut al Romaniei,…