- Actiunile Fondului Proprietatea (FP) au atins joi, 30 mai 2019, un nou record, de 1,0150 lei, cu 15% peste valoarea de 0,8830 lei pe actiune inregistrata la sfarsitul anului trecut si cu 138% mai mult fata de 0,4270 lei, pretul de inchidere per actiune la finele lui 2011, anul in care Fondul a fost…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de miercuri, iar valoarea tranzactiilor realizate in primele 25 de minute era de 482.248 lei (101.353 euro), relateaza Agerpres.Citește și: Liviu Dragnea s-a DEZLANȚUIT la adresa consilierilor BNR, dupa adoptarea…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere pe toti indicii sedinta de luni, iar valoarea tranzactiilor realizate in primele 25 de minute era de 1,680 milioane de lei (353.087 euro), informeaza Agerpres.Citește și: Vești proaste pentru romanii cu credite in lei - ROBOR, cel mai mare nivel…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere pe toti indicii sedinta de vineri, iar valoarea tranzactiilor realizate in primele 45 de minute era de 1,601 milioane de lei (336.254,32 euro). Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, a inregistrat o apreciere de 0,14%,…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis sedinta de miercuri in crestere pe majoritatea indicilor iar valoarea tranzactiilor realizate in primele 30 de minute era de 508.005 lei (106.726 euro). Indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 16 companii, a inregistrat o apreciere de 0,25%,…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis marti in crestere, indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 16 companii, inregistrand o apreciere de 0,03%, pana la valoarea de 8.273,95 puncte. Valoarea tranzactiilor realizate dupa 45 de minute de la deschidere era de 1,389 milioane de lei…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere pe majoritatea indicilor bursieri, sedinta de tranzactionare de miercuri, iar BET, care indica evolutia celor mai lichide 16 companii, se aprecia cu 0,17%, pana la 8.057,52 puncte, la peste 30 de minute de la deschiderea tranzactiilor.

- Bursa de Valori Bucuresti extinde de la 15 la 16 numarul de companii care vor face parte din indicii BET si BET-TR, din 18 martie urmand sa fie inclusa in acesti indici si Alro. "Comisia Indicilor a aprobat, in sedinta din 4 martie, includerea companiei Alro (ALR) in indicele principal al pietei,…