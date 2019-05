Bursa de la Bucuresti a inchis mixt sedinta de joi, in conditiile in cinci indici au consemnat scaderi si patru s-au apreciat, cel mai semnificativ declin fiind inregistrat de indicele companiilor energetice, care a "pierdut" 3,52%, iar cel mai important avans de indicele SIF-urilor, care "castigat" 3,68%.



Indicele principat BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat un declin de 0,86%, in timp ce BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a pierdut 0,76%.



Indicele blue-chip extins BET-XT, al…