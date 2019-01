BVB: Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata "sare" usor de 150 de miliarde de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Apple și-a revizuit in scadere estimarile de vanzari pentru ultimul trimestru din 2018 din cauza scaderii pieței chineze, fiind prima oara cand compania face astfel de modificari in ultimii 15 ani. Mai multe surse au spus in ultimele luni din 2018 ca vanzarile iPhone in China sunt slabe, iar anunțul…

- Capitalizarea companiilor de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat anul trecut un recul de 13% fata de 2017, pana la 142,98 miliarde de lei, scaderea fiind consemnata in decembrie, dupa ce Guvernul a anuntat noile masuri fiscal - bugetare, printre care taxarea activelor…

- Noile taxe anuntate de executiv ingrijoreaza mediul de afaceri Foto: bvb.ro Mai multi reprezentanti ai mediului economic au atras atentia asupra efectelor negative pe care estimeaza ca le vor avea noile taxe anuntate de executiv pentru anul viitor. Piata de capital locala a intrat într-o…

- Valoarea tranzactionata pe piata principala a BVB a crescut in octombrie fata de septembrie pentru toate tipurile de instrumente financiare deja emise, atat luand in calcul volumele din piata regular (care functioneaza pe baza de ordine de tranzactionare si nu pe baza de negociere), cat si volumele…

- În primele 9 luni din 2018, Purcari Wineries a înregistrat vânzari nete în valoare de 113,3 milioane de lei, o creștere cu 20% fața de perioada similara a anului precedent. Piața româneasca a avut cea mai mare pondere în creșterea vânzarilor,…

- Business Hi-Tech Actionarii Bittnet Systems vor discuta emiterea unor obligatiuni corporative de maxim 10 mil. euro pana in 2020 si transferul companiei pe piata principala a BVB Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 10:30 6 Bittnet Systems (BNET), integrator local de solutii IT&C…