- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a diminuat cu 1,7% in aceasta saptamana, totalizand 154,05 miliarde de lei, fiind in continuare sub valoarea consemnata la inceputul lunii decembrie a anului trecut, cand depasea 165 de miliarde de lei informeaza…

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a majorat cu aproape 2% in ultima saptamana, totalizand 154,37 miliarde de lei, dar ramane in continuare sub valoarea consemnata la inceputul lunii decembrie a anului trecut, cand depasea 165 de miliarde…

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a majorat cu 1,24% in aceasta saptamana, pana la 145,53 miliarde de lei, in timp ce valoarea tranzactiilor a inregistrat un salt de 74%, depasind 353 de milioane de lei, releva datele publicate pe site-ul…

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a majorat de la 143,21 miliarde de lei in ultima saptamana din 2018, la 150,11 miliarde de lei in prezent, in ambele perioade analizate desfasurandu-se doar...

- Capitalizarea companiilor de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat anul trecut un recul de 13% fata de 2017, pana la 142,98 miliarde de lei, scaderea fiind consemnata in decembrie, dupa ce Guvernul a anuntat noile masuri fiscal - bugetare, printre care taxarea activelor…

- Capitalizarea Bursei de Valori Bucuresti a scazut in aceasta saptamana cu 15,54% de la 162,02 miliarde de lei cat se inregistrat luni, la 136,84 miliarde de lei vineri, dupa ce Guvernul a anuntat ca va adopta o serie de masuri fiscal - bugetare, printre care taxarea activelor bancare si plafonarea pretului…