Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti a depasit 170 de miliarde de lei in aceasta saptamana, chiar daca valoarea tranzactiilor s-a diminuat aproape la jumatate fata de saptamana precedenta, ajungand la 152,24 milioane de lei, potrivit statisticilor BVB. Cea mai buna zi de tranzactionare a saptamanii a fost joi, 11 iulie, in conditiile in care valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal s-a cifrat la 50,63 milioane de lei. Tot joi, indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 16 companii cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat…