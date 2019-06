Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de la ApaVital s-a urcat beat la volanul autoutilitarei de serviciu si s-a izbit violent de un parapet la intrarea dinspre bulevardul Independentei in pasajul Mihai Eminescu. Conducatorul auto, Vasile B., era atat de ametit, incat nu a reusit nici sa sufle in fiola, dupa cum vedeti in materialul…

- Scena de cosmar noaptea aceasta la Iasi! Un tanar in varsta de aproximativ 30 de ani s-a aruncat in gol din zona pietonala aflata deasupra pasajului din Fundatie. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 00:30. Din nefericire, acesta nu a putut fi salvat. Politistii ancheteaza cazul.

- Politistii au oprit pentru control, pe DJ 683, in localitatea Zavoi, doua autocamioane care transportau material lemnos fara documente legale. Soferii autocamioanelor sunt din judetele Mehedinti si Caras-Severin. The post I-au prins cu autocamioanele pline de lemne ilegal taiate. Se intampla in Caras…

- Fostul mare internațional Miodrag Belodedici (55 de ani) a vorbit despre situația actuala a proiectului CSA Steaua și despre interesele care au fost la momentul din 2003, cand secția de fotbal a trecut de la Armata la Gigi Becali. „L-au adus pe Gigi și i-au dat echipa pur și simplu. Nici macar nu i-au…

- Batrana jefuita in plina zi, in Pitești. Hoțul a fost prins. In dupa-amiaza zilei de 4 iunie, politistii Sectiei 1 Politie Pitesti au fost sesizați de catre o femeie de 76 de ani din Pitesti, ca in timp ce se afla pe strada Mihai Eminescu din aceeasi localitate, i-a fost sustrasa o geanta in care se…

- Sambata, 13 aprilie 2019, in jurul orei 17,30, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei l-au depistat pe un barbat de 40 de ani, din comuna Sancel, in timp ce conducea un tractor, pe strada Mihai Eminescu din comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului tractorului…

- In ultimele 24 de ore, politistii cu atributii pe linie rutiera au aplicat 156 de amenzi in valoare de peste 45.000 de lei. Astfel, pentru nerespectarea regimului legal de viteza, polițiștii rutieri au sanctionat 31 de conducatori auto, 12 au fost opriți in trafic pentru ca au circulat la volanul unor…

- Desfasurare de forte pe litoralul romanesc dupa ce mai multe pachete cu droguri au ajuns pe plaje purtate de mare! Jandarmi si politisti patruleaza la tarm, iar elicopterele politiei de frontiera survoleaza zona. Drogurile ar proveni din acelasi transport care a fost descoperit la sfarsitul lunii martie…