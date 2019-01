Buzoienii, ocoliți deocamdată de gripă Gripa face ravagii in țara, pana acum fiind confirmate 67 de cazuri de gripa. Din fericire, niciunul din acestea nu a fost inregistrat in județul Buzau. Pana acum la nivelul județului nostru au fost consemnate doar doua cazuri de gripa clinica, pentru care se așteapta confirmarea analizelor de laborator. Se poate spune ca Buzaul a fost ocolit de gripa și datorita nivelul ridicat de vaccinare in randul oamenilor. Pana la acest moment, a fost utilizat aproape intregul stoc de doze de vaccin antigripal care a fost repartizat catre Direcția de Sanatate Publica Buzau. Din totalul de 20.640 de doze… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

