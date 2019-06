Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de transfuzie sanguina al județului Covasna a anunțat organizarea unei noi acțiuni de donare de sange, la Intorsura Buzaului. „Doneaza sange, salveaza vieți”- este genericul sub care se va derula acțiunea, aceasta fiind programata in data de 11 iulie, la Spitalul orașenesc din Intorsura Buzaului,…

- In 14 iunie, este celebrata Ziua Donatorului de sange. Un prilej in plus pentru a readuce in atentia comunitatii importanta implicarii in salvarea de vieti. Transfuziile de sange sunt vitale pentru unii pacienti din spitale. „In spitalele din Romania si din intreaga lume, zilnic, se fac transfuzii de…

- ASSIST Software in parteneriat cu Centrul Județean de Transfuzie Sanguina Suceava organizeaza in perioada 10-14 iunie, campania „Doneaza sange! Fii #MandruDonator!", incurajand sucevenii sa doneze și sa salveze viețile persoanelor aflate in stare critica. Campania are rolul de a informa ...

- Vineri, 31 mai 2019, aproximativ 100 de medici, asistenți medicali și personal auxiliar, angajați ai Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare s-au inscris pentru a participa la o ampla acțiune de donare de sange. Motivația care a stat la baza acestui gest a fost aceea de a oferi…

- Multe interventii chirurgicale din Romania sunt amanate din pricina lipsei de sange. Romania se plaseaza pe ultimele locuri in Europa la numarul donatorilor: doar 1.7% din romani doneaza, in comparatie cu 10% - danezi, 9% - britanici si 8% - olandezi.

- Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta face un apel la persoanele care doresc sa doneze sange, dar nu o pot face in zilele lucratoare, sa se prezinte sambata 20.04.2019 in intervalul 09:00 13:00. "Solicitarile de sange si componente sanguine ale spitalelor din judet si din Bucuresti sunt…

- Salile de la Centrul de Transfuzie Sanguina Maramures sunt de cele mai multe ori goale. Cu toate ca numarul donatorilor a scazut in ultimii ani, Ionut Ahritculesei ofera o lectie de viata despre cat de importanta este o picatura de sange.

- Jandarmii din județul Alba vor participa luni, 8 aprilie, la o campanie de donare de sange, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. ”Cum putem marca intr-un mod mai frumos Ziua Mondiala a Sanatații decat prin a fi aproape de cei care au nevoie de noi? Prin aceast gest vrem sa aratam ca, prin implicare,…