- Duminica, 21 aprilie, Divizia 2 Infanterie „Getica” va organiza un concert de promenada sustinut de muzica reprezentativa a marii unitati, dedicat sarbatoririi Zilei Fortelor Terestre romane. Buzoienii vor putea asista, in intervalul orar 12.00-13.00, la concertul de promenada, in care va fi abordat…

- Divizia 2 Infanterie „Getica”, și-a deschis joi porțile pentru vizitatori. Activitatea a fost prilejuita de sarbatorirea Zilei Fortelor Terestre romane si a cuprins o expozitie exterioara de tehnica si armament militar, expozitii tematice a traditiilor de lupta a marii unitati, prezentarea unei pagini…

- Joi, 18 aprilie, intre orele 10.00-13.00, Divizia 2 Infanterie „Getica” iși deschide porțile pentru vizitatori. Evenimentul este prilejuit de sarbatorirea Zilei Fortelor Terestre romane si va cuprinde o expozitie exterioara de tehnica si armament militar, expozitii tematice a traditiilor de lupta ale…

- Zi importanta la Pietroasele. Reprezentanti ai Fundatiei „Maresal Alexandru Averescu”, Diviziei 2 Infanterie „Getica”, Centrului Militar Buzau, Asociatiei Cultului Eroilor Buzau si Consiliului Judetean Buzau l-au vizitat marti, 9 aprilie, pe veteranul de razboi locotenent(rtr.) Gheorghe N. Badulescu,…

- Tristețe imensa in Crang, dupa ce echipa de volei feminin a Gloriei a ratat promovarea in Divizia A1, in urma turneului care a avut loc la Medgidia. Alaturi de echipa gazda, de Rapid București și CSO Voluntari, elevele lui Auraș Popescu au sperat ca la final sa ocupe unul din primele doua locuri care…

- Joi, 24 ianuarie, Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau in parteneriat cu Divizia 2 Infanterie „Getica” si Inspectoratul Judetean de Jandarmi Buzau, sub egida Consiliului Judetean Buzau au organizat cea de-a patra editie a evenimentului „Hai sa dam mana cu mana la Muzeul Judetean”. Organizatorii…

- Consiliul Județean Buzau invita cetațenii și actorii locali (organizații neguvernamentale, mass-media, universitați, Camera de Comerț, companii private, precum și alte instituții publice locale) sa se implice in ierarhizarea proiectelor de infrastructura, cu impact major pentru dezvoltarea zonei metropolitane…

- Cu ocazia implinirii a 160 de ani de la Mica Unire, Muzeul Județean, Teatrul „George Ciprian” și Centrul Județean de Cultura și Arta Buzau, in parteneriat cu Divizia 2 Infanterie Getica și Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzau, sub egida Consiliului Județean Buzau, anunța implementarea celei de a…