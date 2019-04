Buzoieni, de astazi, LIBER LA CIRCULATIA VEHICULELOR IN WEEKEND pe B-dul Balcescu

Stiri pe aceeasi tema

- Din acest weekend, 6-7 aprilie 2019, politistii locali din cadrul Directiei Politiei Locale – Serviciul Circulatie si Disciplina Rutiera vor actiona pentru respectarea prevederilor HCL nr. 57/31 martie 2005 privind interzicerea circulatiei pe bulevardul Nicolae Balcescu, dupa cum urmeaza: - In perioada…

- Politistii monitorizeaza traficul rutier si in acest weekend, in judetul Alba, pentru prevenirea accidentelor rutiere. Cei care apasa prea tare pedala de acceleratie vor fi sanctionati. Soferii sunt atentionati sa respecte regulile rutiere. Amplasarea radarelor in perioada 23 – 25 martie 2019 Drumul…

- Politia Romana a obtinut finantarea pentru achizitia unui sistem mobil autonom pentru Directia de Politie Transporturi, care sa permita scanarea vehiculelor si containerelor in zona de competenta din Portul Constanta. "Sistemul va fi compus dintr-un scaner mobil, instalat pe un autovehicul de transport,…

- Zilele saptamanii reprezinta o alegere arbitrara creata de om, care nu are corespondența cu vreun fenomen natural. Acest ciclu de sapte zile credem ca ne ajuta sa ne mentinem un echilibru in viața, dar este oare așa? Abuzam de timp, ...

- Marites face curațenie de 18 ani, in cladire, iar vineri, a intrat in ascensor, dar la scurt timp acesta s-a blocat, scrie a3.ro. Femeia a ramas captiva in interior. Angajata a fost eliberata de pompieri abia luni, din liftul defect in care și-a petrecut 60 de ore. Citeste si Circulatia…

- Societatea de Transport Bucuresti - STB SA anunța ca, in urma eforturilor facute in ultimele trei zile de salariați și de echipele de intervenție, luni, 28.01.2019, va fi asigurata circulația normala pentru intregul parc programat (280 de tramvaie, 181 troleibuze și 931 autobuze). Numeroasele avarii…

- O femeie in varsta de 67 de ani a fost violata sambata dupa-amiaza, intr-un vagon din Gara Iasi, la doar cateva zile dupa ce a ajuns in strada. Cativa ani, femeia a avut grija de o batrana si a locuit in casa acesteia. Saptamana trecuta batrana a ajuns la spital, iar fiul acesteia a dat-o afara pe femeie.…