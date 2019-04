Buzoianul Vladimir Păun, la Bienala de Artă de la Florența Este cunoscut drept arhitectul care a realizat pentru Prințul Charles proiectul unei ferme, in Suceava, pentru copii defavorizați. Buzoianul Vladimir Paun incearca acum sa devina cunoscut și prin lucrarile sale de arta plastica, motiv pentru care s-a inscris, in urma cu trei saptamani, la una dintre cele mai prestigioase manifestari din lume dedicata diferitelor forme […] Articolul Buzoianul Vladimir Paun, la Bienala de Arta de la Florența apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCM Gloria Buzau, Știința București, Rapid București și CSU Suceava participa, incepand de maine și pana duminica inclusiv, la Sala Sporturilor, la cel de-al doilea turneu play-off al Diviziei A2 Est de volei masculin, la finalul caruia primele doua clasate se vor califica la turneul de promovare. La…

- Un individ de etnie roma, cunoscut ca agresiv, a facut scandal și a agresat-o pe angajata unui bar din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Incidentul s-a petrecut marți seara, pe strada Jean Bart, in apropiere de stația de autobuz de langa gara. Rubin Feraru, in varsta de 46 de ani, zis ...

- • HC Buzau – CSM Fagaraș, astazi, de la ora 18,00 Dupa doua victorii extrem de importante, la Sala Sporturilor cu Politehnica Timișoara, și la Suceava, HC Buzau are ocazia, in aceasta seara, sa faca un nou pas uriaș in lupta pentru salvarea de la retrogradare. Ca și in precedentul joc, de la Suceava,…

- • CSU Suceava – HC Buzau 23-24 (13-12) A fost nevoie de victoria de la Sala Sporturilor asupra Timișoarei, ca HC Buzau sa-și recaștige increderea și sa reintre cu șanse reale in lupta pentru evitarea retrogradarii. Zona in care handbaliștii buzoieni sunt principalii protagoniști, dupa ce au reușit,…

- Buzoienii au ocazia vineri, 8 februarie, sa fredoneze „Floare de colț” și „M-am indragostit numai de ea”, impreuna cu folkistului Ducu Bertzi, in concertul Live pe care il va sustine la Clubul No Limit, incepand cu ora 20.00. Cunoscut cantautor și folkist, cu peste 30 de ani de activitate muzicala,…

- • CSU Suceava – HC Buzau, astazi, de la ora 18,00 Revigorata și cu un moral la cote inalte dupa victoria de duminica, de la Sala Sporturilor, in fața Politehnicii Timișoara, prima dupa noua etape, echipa masculina de handbal are ocazia sa paraseasca penultima poziție din clasament. Intr-o noua etapa…

- O tanara in varsta de 20 de ani, din Suceava, a murit in noaptea de duminica spre luni intr-un groaznic accident petrecut in apropiere de Cluj-Napoca. Gabriela Ripan era fiica unui cunoscut om de afaceri din Suceava, Ioan Vasile Ripan, care detine una dintre cele mai importante societati din ...

- O tanara in varsta de 20 ani, din Suceava, a murit in noaptea de duminica spre luni intr-un groaznic accident petrecut la Cluj Napoca. La volanul unui Mercedes, bolid de lux, era un tanar de 19 ani, din Florești-Cluj, prietenul fetei din Suceava. Autoturismul era al fetei din Suceava, fiica unui ...