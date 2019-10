Stiri pe aceeasi tema

- In urma activitatilor desfasurate, politisti din cadrul Politiei municipiului Buzau – Biroul de Investigatii Criminale, in cazul unui furt din anexa unei locuinte de pe raza municipiului Buzau sesizat la data de 31 august a.c., s-a stabilit ca principalul banuit este un tanar in varsta de 29 de ani,…

- Un tanar din Blaj a fost reținut pentru talharie. Acesta a sustras bani din incinta unei firme și, pentru ca a fost surprins de un angajat, in incercarea de a-și asigura scaparea, l-a lovit. Potrivit IPJ Alba, marți, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat…

- Și-a riscat nu doar locul de munca, ci și libertatea. Un barbat care era angajat pe postul de curier la o firma a carei depozit se afla in Timișoara a furat in repetate randuri de la angajator, fiind prins in cele din urma și reținut de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale. „Prada” preferata…

- Un tanar din Bistrița a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce l-a ușurat pe un concetațean de mai multe bijuterii din aur, in valoare de cateva mii de lei. Hoțul a profitat de faptul ca o fereastra a locuinței pagubitului era deschisa, astfel ca nu a stat mult pe ganduri și a intrat. Prejudiciul a…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar din municipiu, cercetat pentru comiterea unui furt din locuinta. Florina Metes, purtator de cuvant Politia Maramures: “Activitatile specifice pentru identificarea acestuia au fost demarate de politisti…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Drobeta Turnu Severin au retinut un barbat in varsta de 43 de ani din mu, banuit de sustragerea mai multor bunuri din incinta a trei cabinete medicale de pe raza municipiului.

- Politistii din Baia de Aries au retinut doi barbati din judetele Buzau si Ilfov care l-ar fi inselat pe un varstnic din comuna Lupsa. Acestia i-au spus ca au ramas fara carburant si i-au vandut un inel pretinzand ca e din aur. Mai tarziu, varstnicul a constatat ca a dat banii pe un inel facut dintr-un…

- Doi tineri in varsta de 26 și, respectiv, 27 de ani sunt cercetați de polițiști dupa ce ar fi furat legume de pe camp. In dimineata zilei de 31 iulie, un barbat de 72 de ani din municipiul Buzau a sesizat politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Costesti cu privire la faptul ca in […]