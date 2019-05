Politistii de investigatii criminale de la IPJ Buzau au reținut un prim suspect in cazul scandalului de luni, de la barul„Garofița”, in urma caruia un buzoian a ajuns in stare grava la spital. Cel mai probabil, a fost vorba despre o reglare de conturi intre doua grupari rivale. Incidentul s-a produs luni, in jurul orei […]