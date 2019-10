Buziașul ar putea avea aquapark cu bani de la Guvern Primaria Buziaș intenționeaza sa construiasca un aquapark și astfel sa creasca numarul turiștilor care vin in aceasta stațiune. Investiția ar reprezenta cel mai mare proiect in turism din județul Timiș, in condițiile in care suma de bani necesara se ridica la aproximativ zece milioane de euro. Ieri, ministrul Turismului, Bogdan Trif, a efectuat o vizita […] Articolul Buziașul ar putea avea aquapark cu bani de la Guvern a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

