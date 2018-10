Stiri pe aceeasi tema

- O cosmeticiana din Marea Britanie le-a spus polițiștilor ca nu poate sa sufle in etilotest deoarece are buzele prea mari. Șoferița mirosea a alcool, așa ca oamenii legii au dus-o la secție pentru verificari. Și acolo, tanara de 20 de ani a dat vina pe implantul cu colagen care ar fi impiedicat-o sa…

- Un sofer in varsta de 18 ani a lovit doua masini parcate in Craiova in timp ce era urmarit de politisti deoarece refuzase sa opreasca la semnalul acestora. Oamenii legii au stabilit ca tanarul fusese oprit cu cateva ore inainte de un alt echipaj de politie si lasat fara permis deoarece se afla sub influenta…

- Alfie Aldridge este un baiețel de 11 ani care sufera din cauza autismului. Copilului nu i s-a permis sa apara intr-o fotografie de grup la școala din cauza acceselor de furie provocate de boala sa. Cu toate acestea, baiețelul din Marea Britanie a dovedit ca poate fi un model profesionist, la doar 11…

- In data de 17.09.2018, actionand in baza unei informatii, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta ndash; Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Constanta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta ndash; Compartimentul Furturi Auto, au desfasurat o actiune pe linia combaterii…

- Crima odioasa in Marea Britanie! Michael (37 de ani) și-a ucis iubita, o tanara de 24 de ani, apoi s-a aruncat de la etaj. Pietonii de pe o strada din Manchester au trait momente de groaza cand l-au vazut pe criminal aruncandu-se pe geam. Barbatul se afla sub influența drogurilor, susțin surse din ancheta.…

- Caz revoltator in Rusia! O mama adolescenta și-a lasat copilul singur in casa timp de o saptamana. Viktoria Kuznetsova (17 ani) s-a plans ca micuțul nu o lasa sa doarma noaptea și ca nici nu mai putea sa iasa in oraș cu prietenii ei. Viktoria a devenit mama la 16 ani. Deși s-a decis sa […] The post…

- La Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in Romania cetațeanul roman Liviu G., in varsta de 22 de ani, domiciliat pe raza județului Suceava. Totul s-a intamplat duminica, 29 iulie, in jurul orei 13.00. Acesta conducea un autovehicul marca Mercedes Benz C 220, inmatriculat…

- Un barbat a fost injunghiat intr-un bar din cartierul Maraști. Este al doilea atac cu cuțitele in doar o saptamana spun anchetatorii. Victima este Rareș Ruha, barbat ce a fost injunghiat și la sfarșitul saptamanii trecute, intr-un alt local, din același cartier. Conform evz.ro atacatorii, patru la numar,…