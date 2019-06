Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna din București a lasat in urma pagube semnificative in București. Un cod portocaliu de furtuna și ploi a fost in vigoare pentru Capitala și cateva județe, pana la ora 18.30. Pompierii din București și Ilfov au intervenit in mai multe locații, in Capitala, dupa furtuna de marți dupa amiaza. Potrivit…

- Meteorologii vin din nou cu vești proaste pentru mai multe județe din Romania! Ploile și vremea rea nu vor sa plece deloc și chiar daca in timpul zilei temperaturile sunt extrem de caniculare, seara se inreistreaza ploi in marea majoritate a regiunilor din Romania.

- Fenomene avertizate: Averse torențiale care vor cumula 35…45 l/mp, vijelie, grindina de mici și medii dimensiuni, frecvente descarcari electrice. Zone vizate: – Județul Neamt: : zona de munte de peste cota 1800 m; – Județul Neamt: Bicaz, Pangarați, Poiana Teiului, Bicazu Ardelean, Hangu, Tarcau, Tașca,…

- A fost o noapte de coșmar pentru oamenii care traiesc in doua localitați din județul Arad. In zona a fost cod roșu de ploi torențiale. A turnat cu galeata, iar 5 persoane au fost evacuate din calea puhoaielor. In Bihor, furtuna a inundat un sat intreg.

- Potrivit ANM, în mai multe localitati din judetul Cluj sunt prognozate ploi torentiale care vor depasi 35 - 40 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici si medii, vijelii. Avertizarea este valabila pâna la ora 19.10. Zonele afectate: Iara, Savadisla,…

- ANM a anunțat, prin intermediul unui comunicat, ca de joi la pranz și pana vineri seara sunt așteptate averse care vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, cu aspect de vijelie, si, izolat, caderi de grindina. Joi dupa-amiaza, aceste fenomene…

- Natura s-a dezlanțuit pur și simplu. Deși ne aflam in ultima luna de primavara, județe intregi se afla sub amenințare. Autoritațile sunt in alerta dupa ce meteorologii au instaurat un nou cod portocaliu de fenomene periculoase. Județe intregi sunt vizate de furia...

- Vremea rea a facut ravagii in mai multe județe din intreaga țara, iar veștile nu sunt bune nici pentru urmatorul interval. Pana miercuri, la ora 18:00, este in vigoare cod galben de inundații in 20 de bazine hidrografice. Sunt afectate 17 județe, anunța hidrologii. Pe versanți pot aparea scurgeri importante…