Vremea se va ameliora ca aspect, cateva averse slabe de ploaie urmand sa mai cada local doar in regiunile din sud și sud-est. Vantul va sufla moderat in jumatatea vestica a țarii și slab pana la moderat in rest.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o atentionare nowcasting Cod galben de inundatii pentru rauri din 18 judete, valabila pana la duminica la ora 24:00 informeaza Agerpres. Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor prognozate si propagarii se pot produce…

- Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor prognozate si propagarii se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundatii locale, cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale Cote de atentie pe…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis vineri o atentionare cod galben de inundatii pentru rauri din judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita Nasaud, Salaj, Bihor, Hunedoara, Arad, Ha...

- Hidrologii au emis o atentionare cod galben de inundatii pe mai multe rauri din nordul si vestul tarii, valabila de sambata de la ora 16.00 pana duminica la miezul noptii. „Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, ca urmare a precipitatiilor…

- Mai multe rauri din 14 bazine hidrografice din zona Transilvaniei se afla sub Cod galben de inundatii pana luni dupa-amiaza, conform unei atentionari emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), scrie Agerpres. Astfel, pana la ora 16:00, se vor semnala scurgeri…

- Institutul Național de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare de Cod galben de inundatii pentru mai multe judete, avertizare valabila pana luni, 11 martie ora 16.00. Sub incidenta Codului galben intra raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur (judetele Maramures si Satu Mare),…

- Vremea 4-7 martei 2019. Potrivit meteorologilor, acest inceput de primavara va fi unul cu o vreme deosebit de calda. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 14-19 grade in Transilvania si Maramures, 18-23 de grade in Banat si Crisana si 15-20 de grade in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova.