Buzăul, sub avertizare cod galben de caniculă Buzaul, cu excepția zonei de nord a județului, se afla, de duminica pana marți, sub avertizare cod galben de canicula, avertizare care vizeaza aproape intreaga țara. Pana marți, cel puțin, vor fi temperaturi caniculare, cu maxime la umbra de pana la 38 de grade Celsius și nopți extrem de calduroase, tropicale. Potrivit ANM, o atentionare cod galben de canicula a intrat in vigoare de duminica pana marti, in toate zonele de campie si podis, unde temperaturile vor ajunge si pana la 38 de grade Celsius, iar in unele zone noptile vor fi tropicale. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

