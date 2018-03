Buzăul rămâne sub atenționare de cod galben Meteorologii au emis o noua atenționare cod galben de precipitații moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, strat de zapada local consistent, polei și intensificari ale vantului, valabila in intervalul 19 martie, ora 18:00 – 20 martie, ora 15:00, ce vizeaza o parte a județului Buzau. Astfel, in aceasta perioada in Banat, cea mai mare parte a Olteniei, precum și in zona Carpaților Occidentali și in vestul Carpaților Meridionali incepand din seara zilei de luni (19 martie) și pana in dimineața zilei de marți (20 martie), temporar vor fi mai ales ninsori moderate cantitativ… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora intra in vigoare un nou cod galben de lapovita si ninsoare, valabil pana maine la ora 15. Elena Mateescu, directorul ANM, a venit in emisiunea 100 de minute, cu ultimele precizari. Fenomene vizate: precipitatii moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare,…

- CFR Calatori a mai anulat patru trenuri din cauza vremii si a chiciurei depuse la nivelul firelor de contact si pe elementele de infrastructura, numarul trenurilor anulate ajungand la 13. In Gara de Nord din Capitala mai inregistreaza o intarziere de 20 de minute un singur tren de pe ruta Brasov – Bucuresti.…

- Conform ANM, in intervalul 19-20 martie vor avea loc precipitații moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, se va depune strat de zapada local consistent, va fi polei și vor avea loc intensificari ale vantului. „In Banat, cea mai mare parte a Olteniei,…

- Cod galben de lapovita, ninsoare, polei si vant, pentru sudul țarii S-a întors iarna. Bucuresti - 19.03.2018 Meteorologii au emis cod galben de lapovita si ninsoare, polei si intensificari de vânt din aceasta seara de la ora 18:00 pâna mâine dupa-amiaza la ora 15:00 pentru…

- Noi avertizari cod galben de ninsori, polei si intensificari ale vantului au fost emise luni dupa-amiaza de catre Administratia Nationala de Meterorologie (ANM) si vor fi in vigoare pana marti la ora 15.00, respectiv ora 20.00, vizand Capitala si 18 judete din sudul si vestul tarii. Meteorologii…

- Noi avertizari cod galben de ninsori, polei si intensificari ale vantului au fost emise luni dupa-amiaza de catre Administratia Nationala de Meterorologie (ANM) si vor fi in vigoare pana marti la ora 15.00, respectiv ora 20.00, vizand Capitala si 18 judete din sudul si vestul tarii. Meteorologii spun…

- Meteorologii au emis, luni, o atentionare Cod galben de lapovita, ninsoare, polei si intensificari ale vantului, valabila pana marti dupa-amiaza in 19 judete din Oltenia, Muntenia si Banat, precum si in...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de vreme rea. Prima a intrat în vigoare astazi, de la ora 13:30 și expira mâine, la ora 20. În intervalul menționat, vor fi perioade cu precipitații mai ales sub forma de lapovița și ninsoare în cea mai mare parte…

- Cod galben de ninsori, viscol și polei, in București și 19 județe. Administrația Naționala de Meteotologie (ANM) a emis o noua atenționare de tip cod galben de ninsori, viscol și polei, pentru sudul și sud-estul țarii. Astfel, in intervalul 19 martie, ora 18.00, 20 martie, ora 15.00, se așteapta precipitații…

- Coduri galbene de precipitatii - de la ploi, la ninsori Foto: Arhiva Astazi, de la ora 14.00 intra în vigoare un cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Transilvaniei, zona Carpatilor Occidentali. De la ora 18.00, jumatatea de nord…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip cod galben, valabile pentru intreaga țara. Meteorologii se aștepta in acest sfarșit de saptamana la precipitații importante, vant puternic și o racire accentuata a vremii. In perioada 17 martie, ora 14 – 18 martie, ora 08, ploi…

- Meteorologii de la ANM au emis o serie de avertismente de tip cod galben de ploi puternice, care afecteaza aproape jumatate dintre județele țarii, printre care și Clujul.COD GALBENInterval de valabilitate: 17 martie, ora 14 – 18 martie, ora 08Fenomene vizate: ploi…

- Conform ANM, in intervalul 17 martie, ora 14 – 18 martie, ora 08 se vor produce ploi insemnate cantitativ in Maramures, Crisana, Banat, vestul Transilvaniei, zona Carpatilor Occidentali. "Incepand din dupa-amiaza zilei de sambata, 17 martie, aria ploilor va cuprinde vestul si nord-vestul tarii, precum…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de precipitații mixte, racire a vremii și intensificari ale vântului, care va intra în vigoare sâmbata dupa-amiaza. Temperaturile vor fi cu peste 10 -15 grade mai mici decât valorile normale pentru aceasta perioada.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip cod galben, valabile pentru intreaga țara. Meteorologii se aștepta la acest final de saptamana la precipitații importante, vant puternic și o racire accentuata a vremii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe…

- Cod galben de ploi, ninsoare, frig si vant in weekendul 17-18 martie. Meteorologii au emis o avertizare valabila pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Transilvaniei, zona Carpatilor Occidentali, jumatatea de nord a Moldovei si zona Carpatilor Orientali. Incepand din dupa-amiaza zilei de sambata,…

- ANM a emis doua atentionari meteo cod galben de ploi insemnate cantitativ, vant si racire accentuata. ATENȚIONARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 17 martie, ora 14 – 18 martie, ora 08Fenomene vizate: ploi insemnate cantitativ; Zone afectate: Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare nowcasting Cod galben de vant, valabila pe durata urmatoarelor ore in judete din zona Olteniei. Potrivit meteorologilor,...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o informare meteo de ninsori moderate, vant puternic si polei pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat, valabila de joi, de la ora 23.00 si pana duminica, 4 martie, la ora 10.00.Meteorologii avertizeaza ca, temporar, vor fi precipitații…

- Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu. In aceste conditii, unitatile de invatamant…

- Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu. In aceste conditii, unitatile de invatamant…

- Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu.

- Timișoreni, pregatiți hainele groase și cizmele imblanite. Meteorologii anunța ca, la sfarșit de iarna, vor fi inregistrate temperaturi foarte mici in intreaga țara, inclusiv in Banat. De asemenea, va incepe sa ninga incepand de astazi. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o avertizare…

- Cerul va avea innorari in cea mai mare parte a țarii, mai persistente in jumatatea de sud-vest. Se vor semnala precipitații slabe sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare in Oltenia și in Banat și pe arii restranse in Muntenia, sudul Dobrogei, Crișana și sud-vestul Transilvaniei.In vestul…

- Atentionari meteo de vreme rea Foto: Politia Romana Meteorologii au emis atentionari de vreme rea. Din aceasta seara precipitatiile vor fi în extindere dinspre sud-vest si vor cuprinde toata tara în urmatoarele 2 zile. La ora 22 intra în vigoare un cod galben de ninsori…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o informare meteo de viscol si ninsori moderate cantitativ pentru sudul si estul Munteniei si cea mai mare parte a Dobrogei, informarea fiind valabila de duminica dimineata, de la ora 06.00 si pana luni dimineata, la ora 04.00. Meteorologii…

- Meteorologii au emis, vineri, o atentionare nowcasting Cod galben de vant pentru doua județe din Banat. ANM a emis o avertizare cod galben de vant in Banat, valabila pe raza a doua judete din Banat, pe durata urmatoarelor ore. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 17:00,…

- Meteorologii anunța ca valorile termice vor continua sa creasca în majoritatea zonelor, totuși dimineața și noaptea vor fi reci, local geroase. În Capitala, vremea va fi ușor mai calda decât în mod obișnuit la sfârșitul lunii ianuarie. Saptamâna viitoare, mercurul…

- Potrivit meteorologilor, interval de valabilitate este 21 ianuarie, ora 16 – 22 ianuarie, ora 22. Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, intensificari ale vantului. In intervalul menționat precipitațiile vor fi in extindere treptata, incepand cu…

- Meteorologii au emis, duminica, o noua atenționare meteorologica cod galben de ninsoare și viscol valabila pana luni seara pentru mai multe zone din țara. Printre județele vizate se numara și Buzaul. Potrivit avertizarii, incepand de luni dimineața, de la ora 05.00 și pana luni seara, la ora 22.00 vor…

- Meteorologii de la ANM au emis o noua informare meteorologica de vreme rea, ce afecteaza aproape toata țara.Avertismentul este valabil în perioada 21 ianuarie, ora 16.00 – 22 ianuarie, ora 22.00. În intervalul menționat precipitațiile vor fi în extindere…

- ANM a emis atenționare de cod galben de precipitații și intensificari ale vantului, in intervalul 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22, in nordul Moldovei, Dobrogea, nordul Olteniei și pe arii restranse in nordul Munteniei. Meteorologii au emis, de asemenea, atenționare de cod portocaliu de vant…

- Meteorologii au emis astazi mai multe avertizari cod portocaliu si cod galben de vreme rea. Potrivit informatiilor ANM, judetul Tulcea va fi sub cod portocaliu, iar judetul Constanta sub cod galben. Astfel, in intervalul 17 ianuarie, ora 14.00 ndash; 18 ianuarie, ora 22.00 mai multe judete, printre…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți, o avertizare cod galben, valabila pana miercuri,17 ianuarie, la ora 20.00, care vizeaza și județul Brașov. Regiunile vizate sunt sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și a Transilvaniei. Ninsorile vor fi insemnate cantitativ și local se…

- Meteorologii anunta vreme urata pentru in mai multe judete din tara. Sunt asteptate precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului. De la ora 17.00 intra in vigoare un cod galben de vreme rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti un cod galben…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare meteorologica cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol pentru aproape jumatate de tara, valabila de marti, ora 17.00, si pana miercuri, la ora 20.00. Meteorologii avertizeaza ca ninsorile vor fi insemnate…

- Vine urgia peste Maramures! Meteorologii au emis o Atenționare meteorologica COD GALBEN care are ca interval de valabilitate: 16 ianuarie, ora 17.00 – 17 ianuarie, ora 20.00. Fenomene și regiuni vizate: in zona de munte – intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ, strat de zapada consistent;…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o atenționare meteorologica cod galben de ninsori însemnate cantitativ și viscol pentru aproape jumatate de țara, valabila de marți, ora 17.00, și pâna miercuri, la ora 20.00. Meteorologii avertizeaza ca ninsorile vor fi însemnate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben valabila pentru județele din Transilvania, Oltenia și sudul Banatului. Meteorologii se așteapta la intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ și depunerea unui strat consistent de zapada. Administrația Naționala…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari.Conform Administratiei…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia. De asemenea, o informare de vremea rea este in vigoare de aseara la nivelul intregii…

- Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vreme rea in zona montana a județului Alba. Astfel, in intervalul 16 ianuarie, ora 17:00, pana pe 17 ianuarie, ora 20:00, se vor inregistra ninsori insemnate cantitativ, vant puternic, precum și polei. Potrivit ANM, ninsorile vor fi insemnate cantitativ…

- Meteorologii au transmis, luni, o informare de precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploaie, valabila de luni seara, de la ora 20.00, pana miercuri, la aceeasi ora. Totodata, meteorologii anunta ca se va inregistra polei, iar vantul va sufla cu putere. In noaptea de luni spre marti vremea…

- Meteorologii de la ANM au emis o informare meteorologica de precipitații și vreme rea, care va afecta aproape toata țara.Avertismentul este valabil în perioada 15 ianuarie, ora 20.00 – 17 ianuarie, ora 20.00.În cursul nopții de luni spre marți (15/16 ianuarie)…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila incepand de miercuri noapte, pentru judetele Caras-Severin, Timis si Arad, dar si pentru zonele montane din alte unsprezece judete. Rafalele de vant in zonele joase vor ajunge la 75 de kilometri la ora, in timp ce la…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din nord-vestul si vestul tarii. Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 15:00 – 22:00, vantul…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila incepand de miercuri noapte, pentru judetele Caras-Severin, Timis si Arad, dar si pentru zonele montane din alte unsprezece judete. Rafalele de vant in zonele joase vor ajunge la 75 de kilometri la ora, in timp ce la…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila incepand de miercuri noapte, pentru judetele Caras-Severin, Timis si Arad, dar si pentru zonele montane din alte unsprezece judete. Rafalele de vant in zonele joase vor ajunge la 75 de kilometri la ora, in timp ce…

- Meteorologii au prelungit avertizarile de cod galben de ninsori si vant puternic emise duminica, pentru judetele Buzau, Prahova, Arges, Dambovita si Dolj, unde, la altitudini de peste 1.700 de metri,...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de intensificari ale vântul și ninsori viscolite în zona montana înalta, precipitații mixte și polei, pentru perioada 23 decembrie, ora 02 - 24 decembrie, ora 22. Din a doua parte a nopții de vineri spre sâmbata…