Conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), suma totala platita in septembrie 2018 de statul roman pentru ajutorul socia, respectiv venit minim garantat, s-a ridicat la 50,655 milioane de lei. Asta inseamna o valoare medie de 268,07 lei de persoana. In septembrie 2018, 188.964 persoane au beneficiat de acest ajutor […] Articolul Buzaul, printre judetele ,,fruntase" la sumele platite pentru venitul minim garantat