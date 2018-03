Stiri pe aceeasi tema

- La București, in data de 5 martie 2018, are loc a șasea ediție a Competiției naționale de educație financiara Bani pentru școala ta care aduce, din nou, finanțari de pana la 10.000 de euro pentru liceele din Romania. Elevi de liceu cu varsta mai mare de 15 ani, dar și absolvenți, profesori,…

- Deputatul PSD de Suceava, Catalin Nechifor, considera ca rezultatele alegerilor parlamentare din Italia demonstreaza ca in momentul de fața are loc o mișcare tectonica a electoratului, o migrare din zona partidelor consacrate, principalul perdant fiind partidele de stanga. Caștigatorul alegerilor din…

- Dupa ce va parasi competiția Exatlon, Giani Kirița va ”imbrațișa” cariera de antrenor. Fostul fotbalist a facut un curs in toamna anului trecut, organizat de Federația Romana de Fotbal pentru obținerea Licenței A de antrenor. Giani a absolvit un curs de 120 de ore, 48 teoretice și 72 practice, pentru…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei s-a calificat Campionatul European din acest an, dupa victoria de sambata impotriva Cehiei, cu scorul de 17-6 (5-1, 4-1, 3-1, 5-3), la Brno, in mansa secunda a barajului pentru turneul final de la Barcelona. Romania se impusese si in tur, cu 20-5. Este a…

- Si asa cum va fi ziua aleasa, asa iti va fi si anul. Este o traditie pe care romanii inca o mai respecta. Are o poveste care a inceput pe vremea romanilor si continua sa fie si acum populara in randul oamenilor. Citeste si Cum ii alegi Baba. Traditii si superstitii in martie. Babele 2018,…

- La nivelul european, in 2016, s-au inregistrat 25.670 de decese in urma accidentelor de circulație, cu 2% mai puține decat in anul anterior, in timp ce in Romania numarul persoanelor decedate a crescut cu peste 1%.

- Valoarea bonurilor de masa a crescut din nou, angajatorul poate acum opta pentru valoarea de 15,09 lei, iar anul acesta un bon de masa va ajunge sa valoreze 20 de lei. TICHETELE DE MASA revin in 2018. Guvernul pregateste o noua modificare legislativa. De cand se acorda si cine beneficiaza de…

- Florin Gurgui, cameraman la postul local de televiziune TV Sud, a fost premiat, ieri, in cadrul unei conferințe organizate la sediul pompierilor din Gorj, pentru promovarea instituției in timpul liber. Filmulețele acestuia au fost postate pe pagina de socializare și pe site-ul general al…

- Județul Buzau a fost zguduit de un nou seism, astazi, in jurul pranzului. Cutremurul a fost unul destul de intens, resimțit in special de locuitorii județului. Conform INFP, in ziua de 24/02/2018 la ora 12:00:01(ora Romaniei) s-a produs in Muntenia, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.7 pe…

- CONVOCAT… Echipa de fotbal U18 a Romaniei are, incepand de ieri, un nou antrenor secund. Este vorba despre vasluianul Daniel Florea. Acesta va face parte din staff-ul lui Florin Bratu, principalul primei reprezentative U18. Nascut in 1975 la Vaslui, Daniel Florea nu a apucat sa joace pentru echipa locala.…

- Nationalele masculine de hochei pe gheata ale Canadei, Cehiei, sportivilor olimpici din Rusia (OAR) si Germaniei s-au calificat, miercuri, in semifinalele turneului olimpic de la PyeongChang, marea surpriza a sferturilor fiind victoria nemtilor in partida cu Suedia. Nationala frunzei de…

- Cred ca ar fi fost mai amuzant Adrian Vancica (Celentano din Las Fierbinti) in rolul prestat zilele trecute de Tudorel de la Justitie. Spre deosebire de cei din mass-media, situati – probabil din interese personale sau de patronat – de o parte sau de alta a baricadei, noi, cei multi „din popor”, cascam…

- Promovarea unei afaceri in segmentul online poate fi un subiect complex dar este una dintre cele mai rentabile metode prin care business-ul tau poate atinge culmile succesului si poate sa ajunga la clienti noi intr-un mod simplu si eficient, mai repede decat iti poti imagina. Asta, in cazul in care…

- Papa Francisc ar urma sa petreaca cea mai mare a saptamanii urmatoare in afara Vaticanului, o retragere prepascala pentru rugaciune si meditate, relateaza duminica DPA. Francisc va lua parte la asa-numitele Exercitii spirituale impreuna cu cardinalii si alti membri de rang inalt ai Curiei…

- Nationala de rugby a Spaniei a invins reprezentativa Romaniei cu scorul de 22-10 (13-3), in etapa a 2-a din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, intr-o partida disputata duminica la Madrid, tricolorii pastrand doar sanse teoretice de a se mai califica la Cupa Mondiala din 2019 din…

- Romania va intalni Elvetia in barajul de accedere in Grupa Mondiala principala din FED Cup, s-a stabilit marti, la Londra, prin tragere la sorti. Natiunea care a dat-o tenisului pe Martina Hingis vine in Romania in weekendul 21-22 aprilie 2018. Echipa Romaniei va beneficia, astfel, pentru…

- Publicul poate alege prin vot trupele pe care dorește sa le vada la Bucovina Rock Castle 2018, trupe care vor evolua la scena a doua, amplasata pe platoul de la intrarea in incinta Cetatii de Scaun, langa zona de camping. Accesand pagina de Facebook – Concurs Bucovina Rock Castle 2018, ...

- In perioada 9-11 februarie 2018, ARDOR și Clubul de Dezbateri ”CNPR Debate Club”, in colaborare cu Colegiul Național ”Petru Rareș”,”Interact Suceava – Bucovina” și ”Rotary Club Bucovina” organizeaza prima ediție a competiției naționale de dezbateri academice „Suceava Open”. Competiția va avea loc la…

- Fotbalistul roman Ciprian Tatarusanu s a nascut pe 9 februarie 1986, la Bucuresti. Acesta evolueaza la clubul FC Nantes si la echipa nationala de fotbal a Romaniei, pe postul de portar, informeaza Wikipedia. Primul sau meci in Liga I l a jucat pe data de 23 mai 2007, in meciul Unirea Urziceni Gloria…

- Emmanuel Eboue, fostul jucator de la Arsenal, a ramas fara intreaga avere in urma divortului, sustinand ca a fost pacalit de fosta sa sotie. In acest moment, Eboue se pregateste sa fie dat afara din casa si anunta ca isi cauta cu disperare un loc de munca. Emmanuel Eboue traieste O DRAMA.…

- El a trecut pe la sectorul de carne de oaie, pe la cel de oua si cel de lactate, cumparand la final o cutie de smantana romaneasca, avand tricolorul pe capac. Intrebat ce nota da retelei comerciale, Petre Daea a spus ca da "nota de respect fata de poporul roman" si ca "exemplul nu trebuie…

- Uniunea Salvati Romania considera ca aducerea sub control politic a Serviciului de Protectie si Paza (SPP) ar reprezenta un atentat la siguranta nationala si ca SPP-ul nu poate fi subordonat MAI...

- CHIȘINAU, 29 ian — Sputnik, Cezar Salagor. Guvernul vrea sa simplifice și mai mult procedura de angajare a cetațenilor straini în Republica Moldova și asta pentru a satisface mai rapid nevoile angajatorilor de forța de munca. Potrivit proiectului supus dezbaterilor, Guvernul intenționeaza…

- Echipa Universitatii „Ovidius” din Constanta a ocupat, in premiera, locul I in clasamentul centrelor universitare, la finala Campionatului National Universitar de Atletism, care a avut loc, la sfarsitul acestei saptamani, la Bacau. Studentii au obtinut 11 medalii, cinci de aur, cinci de argint si una…

- Nationala masculina de handbal a evitat cele mai importante nume din Europa pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019. Astfel, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Zagreb, Romania va infrunta Macedonia pentru un loc la turneul final. Prima mansa va avea loc in deplasare.…

- Foto-ghicitoare: care dintre ei o fi președintele Consiliului Județean Vaslui? Prezența de succes a fermierilor vasluieni la targul de produse tradiționale din carne de ovine de la Iași. “Ne-am propus ca din aceasta vara sa facem un brand local pentru branza de oaie, sub denumirea «Cașul de Vaslui»”,…

- A intrat in obiceiul buzoienilor ca in fiecare an, pe 24 ianuarie, sa se lege intr-o hora uriasa, in curtea Muzeului Judetean, ori sa asiste in numar mare la activitatile dedicate Micii Uniri. Asta, deoarece se simt legati de maretul eveniment in istoria caruia Buzaul are un episod rezervat. La scurt…

- Programul "Alege oaia!" a deschis calea producatorului roman catre piata din Romania, a declarat, marti, la Iasi, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Daniel Botanoiu. Potrivit acestuia, programul sustinut de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va incuraja atat…

- Ziua de 24 ianuarie 1859, numita pe buna dreptate de contemporani „Ziua cea mare a veacului”, constituie, asa cum a fost caracterizata de Mihail Kogalniceanu „cheia de bolta a edificiului national” si, totodata, „singurul mod in stare de a consolida nationalitatea romanilor, de a le da demnitate, putere…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca nu va demisiona din functia pe care o detine si ca aceasta decizie o poate propune premierul Mihai Tudose si aprobata de liderii coalitiei de guvernare. Intrebat daca functia sa de ministru este printre cele posibil remaniabile, Teodor Melescanu…

- O asemenea gospodarie este la Comloșu Mare. Camerele sunt ca pe vremea bunicilor, „șpaițul” e la locul lui, la fel și odaia cea buna, de la strada. Mulți turiști ar da orice sa vada astfel de „minunații”. Nimeni nu a facut nimic pana acum pentru a deschide aceste case turiștilor. Se fac primii…

- Arsene Wenger ar parasi clubul londonez la vara dupa 22 de ani. "Tunarii" ar avea un acord cu antrenorul italian Carlo Ancelotti, liber de contract dupa desparțirea de Bayern. Sfarșitul ultimului mohican, al celui mai vechi manager din Premier League, se apropie. ...

- O casa nu inseamna doar un acoperiș sub care te reunești zilnic cu familia. Este un loc care trebuie sa te ajute sa te reincarci atunci cand simți nevoia, sa iți ofere siguranța pe care de multe ori nu o vei gasi in exterior și trebuie sa iți ofere caldura de care tu și familia ta aveți nevoie pentru…

- Bogdan Vatajelu, fostul jucator al lui CS U Craiova, in prezent in Cehia, la Sparta Praga, și-a pus o dorința clara pentru 2018: prezența la echipa naționala, unde spune ca nu a fost dorit pe vremea cand evolua in Romania. "Sper sa ma joc cat de curand la naționala, asta e obiectivul meu. Domnul Mihalcea…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reuneste vineri pentru a-si alege noua conducere - presedintele si vicepresedintele. La sedinta de astazi va participa si seful statului, Klaus Iohannis. Surse din CSM au precizat ca pentru functia de presedinte va candida judecatoarea Simona Camelia Marcu,…

- Angajatii din Bucuresti castiga, in medie, peste 3.000 de lei net pe luna, cu aproape 30% mai mult decat nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie (de 2.360 de lei net in 2017), arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica.

- Moneda nationala a atins în toamna acestui an, pe 21 noiembrie, cea mai slaba cotatie istorica în raport cu euro, respectiv 4,6551 de lei/euro, iar ROBOR-ul la trei luni a urcat la 2,22% pe data de 5 decembrie, revenind la valoarea înregistrata în toamna lui 2014. …

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov.

- Pregatirile de sarbatori stim bine ca incep cu mult inainte. Ce rochie port, coafura, dar mai ales cum imi asortez machiajul ocaziei si contextului petrecerii sunt elemente pe care nu trebuie sa le scapi din ochi. Ineditul isi face loc cu gratie printre preferintele fashionistelor adevarate,…

- Lupta pentru supremație in eșalonul secund propune, in primul rand, o lupta in trei, Dunarea Calarași, FC Hermannstadt și Chindia. Liderul, echipa antrenta de Dan Alexa, a mutat prima, in aceasta iarna, dupa aducerile lui Dobrosavlevici și Spehar. A venit randul sibienilor sa faca primul transfer odata…

- Juriul Eurovision Romania a ales, vineri, 60 de semifinalisti care vor intra in selectia nationala, ce va avea loc la inceputul anului viitor.Intre interpretii ale caror piese vor participa in semifinale se numara Feli, Jukebox feat Bella Santiago, Tom Leo Wiart si Rafael. Juratii vor…

- NEWS ALERT Naționala de handbal feminin vine in 2018 la Cluj Romania va evolua in 2018 la Sala Polivalenta din Cluj, intr-o partida din preliminariile Campionatului European programat in același an. Pe 25 martie 2018, la Sala Polivalenta din Cluj, "tricolorele" vor înfrunta Rusia în…

- De altfel, zona de sud-est a țarii, in care este situat și județul Buzau, se remarca prin valoarea ridicata a acestui indicator. Pentru ca au mai ramas cateva zile din acest an, pentru multe instituții și organizații acesta este momentul bilanțului, fiind puse in balanța aspectele pozitive și cele…

- Platforma nationala pentru reducerea riscurilor la dezastre a devenit operationala marti, cand a avut loc prima sedinta de lucru, in prezenta secretarului de stat in MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Platforma nationala pentru reducerea riscurilor la dezastre…

- Naționala feminine de handbal a Romaniei a fost eliminata dramatic de Cehia in optimi la Campionatul Mondial. Cauzele eșecului prematur al tricolorelor au fost dezbatute pe toate fețele in ultimele zile, insa acum a venit și explicația Cristinei Neagu, liderul reprezentativei...

- Perioada sarbatorilor este sezonul acela in care ne concentram mai mult pe dorințele celor dragi, cautam sa le aducem bucurie și ne deschidem noi inșine spre altruism, generozitate și empatie. Daca ai facut deja planul pentru cadourile celor dragi, nu inceta sa faci fapte bune, mai ales ca s-a demonstrat…

- Nationala de rugby a Romaniei reia campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019 odata cu inceperea returului Rugby Europe International Championship. Competitia va debuta 10 februarie 2018, campioana en-titre fiind Romania, care a invins in meciul pentru trofeu, Georgia, 8-7.Stejarii vor…

- Cu toate ca in cele mai multe cazuri ai nevoie de ajutorul unui profesionist cand vine vorba despre lucrarile de intreținere a casei, unele proiecte sunt la indemana oricui și pot fi puse in practica și cu costuri minime. Luna decembrie este un moment bun pentru a aduce un plus de valoare locuinței…