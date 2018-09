Buzăul, între primele 40 cele mai calde orașe din Europa Bucureștiul și Buzaul se afla in primele 40 cele mai calde orașe din Europa, o creștere cu 1,4 grade Celsius din cauza incalzirii globale. Studiul a fost realizat de European Data Journalism Network, o platforma de jurnalism de investigație care unește 19 echipe europene. Jurnaliștii au analizat peste 100 de milioane de date meteorologice și au demonstrat ca Europa este mai calda in secolul 21 decat in secolul 20. Regiunile subarctice, Andalusia și sudul Romaniei sunt cele mai afectate. Din 558 de orașe, Buzaul s-a clasificat pe locul 36. Aceeași creștere a fost calculata și pentru Craiova și… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestiul este pe primul loc in Europa la viteza de crestere a temperaturii medii anuale. Analiza a fost facuta pe date din aproape 560 de orase europene. Capitala Romaniei se afla pe locul 3 in topul oraselor cu cea mai importanta schimbare de temperatura. Temperatura in București a crescut cu 1,4…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, 24 septembrie, prognoza meteo pentru perioada 24 septembrie – 7 octombrie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. Astfel, potrivit meteorologilor,vin ploile de toamna și temperaturile maxime…

- De la temperaturi aflate la pragul de 30 de grade Celsius, vom ajunge la maxime de 18-19 grade. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a anuntat primele ninsori la munte, la altitudini inalte. Valul de aer polar care a pus stapanire pe Europa a lovit si Romania. De astazi, temperaturile scad…

- Segmentul SUV-urilor iși continua ascensiunea la nivel european, marcand interesul tot mai mare din partea clienților pentru aceste modele. Cu vanzari ce au inregistrat o creștere de 19.5% in primele 6 luni, la 2.9 milioane de unitați, SUV-urile au acum o cota de piața de 34.7% la nivel european. Potrivit…

- Bucurestiul ramane starul pietei de birouri din Romania, insa Clujul, Timisoara sau chiar Iasiul si Brasovul pot atrage extinderi ale companiilor deja prezente in Capitala. De relocare, adica de inchidere in Bucuresti si deschidere intr-un alt oras, nu s-a discutat niciodata oficial pana acum.

- Peste 6,858 milioane de sosiri au fost inregistrate in structurile de primire turistica din Romania in primele sapte luni ale acestui acest an, in crestere cu 3,8% fata de perioada similara din anul trecut, 76,8% fiind ale turistilor romani, potrivit datelor Institutului National de Statistica transmise…

- Mii de persoane au participat la protestele antiguvernamentale organizate sambata seara in marile orase din tara, peste 10.000 de persoane fiind in strada la Iasi, alte 8.000 la Timisoara si peste 5.000 in Sibiu. Proteste cu participare mai redusa au avut loc si in alte orase din tara,…

- Amsterdam, Olanda, se afla pe prima pozitie ca oras preferat de pasionatii de tehnologie, conform unui studiu realizat de compania RS Components. Europa domina acest top, insa, din pacate, Bucuresti ocupa doar locul 107.