- Un urs de 200 de kilograme care a coborat din padure, cel mai probabil in cautare de hrana, in localitatea Gura Teghii din Buzau, a fost salvat dupa ce a ramas captiv intr-un gard de sarma. Ursul a fost eliberat in padure, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ursii au ucis anul acesta peste 500 de animale domestice in judetul Covasna si au distrus zeci de hectare de culturi agricole, releva un bilant al Agentiei de Protectie a Mediului (APM) Covasna. Potrivit acestuia, anul acesta, ursii au omorat 437 de oi si 50 de capre, 42 de vaci, 4 porci, 3 cai, 70…

- Un paznic de vanatoare din cadrul AJVPS Buzau a constatat ca pe raza localitații Lopatari un urs adult a ramas blocat in sarmele unui gard de delimitare a unei proprietați private. In acest context au fost puse in aplicare prevederile procedurii județene privind intervenția in situația prezenței unor…

- In cadrul unei Reuniuni Informale a Atasatilor de Mediu, vin la Bistrita, o suta de experti si atasati de mediu din Uniunea Europeana, in perioada 01-04 mai 2019. Acest eveniment este inclus in cadrul celor peste 270 de reuniuni informale pe care Romania le va organiza cu prilejul Presedintiei Romaniei…

- Incepand cu data de 10 septembrie, inginerul Vasile Oșean a revenit la șefia Agenției pentru Protecția Mediului Suceava. Asta, dupa ce a ocupat aceeași funcție, prin detașare, timp de șase luni, la Buzau. Revenirea lui Vasile Oșean la conducerea APM Suceava a fost confirmata de prefectul Mirela Adomnicai.…