- Un pompier a fost transportat la Spitalul Judetean Buzau dupa ce s-a intoxicat cu fum in timpul misiunii de stingere a incendiului care a cuprins, marti seara, o societate de la marginea orasului Buzau.

- Un pompier de la o firma privata a fost transportat marti seara la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau dupa ce a fost intoxicat cu fum in timpul unei interventii pentru stingerea incendiului izbucnit la o hala a unei societati comerciale din municipiu. ISU Buzau a decis, din motive de siguranta,…

- Prezența de spirit a unui pompier cu experiența a limitat efectele unui incendiu izbucnit la un autoturism. S-a intamplat ieri, in cartierul Prundu din Pitești. Un autoturism, condus de un barbat, ce se afla in mers pe bulevardul Petrochimiștilor, a luat foc in dreptul unei biserici. Imediat, șoferul…

- Un incendiu a izbucnit, marți la pranz, la intrarea in Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau, conform Mediafax.Citește și: Ingrid Mocanu a IZBUCNIT la adresa șefei procuroarei Maria Pițurca: 'Daca ne violeaza copiii, ne dau in cap pe strada, șefii lor…

- Saleh Loubia, la data faptelor administrator al unei societati comerciale, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 50 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii…

- Un militar american a ajuns vineri dimineața la Spitalul Județean de Urgența Buzau dupa ce a suferit un accident in timpul manevrei de parașutare la baza de la Boboc unde se desfașoara zilele acestea un amplu exercițiu multinational. Militarul a suferit un traumatism craniocerebral, dar in urma computerului…