Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Județean Buzau anunța organizarea Trofeului Dumitru Dan. Instituția buzoiana a acceptat provocarea Asociației Club Sportiv PENTELEU Buzau de a participa la organizarea in premiera a Trofeului „Dumitru Dan” – brevete de anduranța pentru cicliști amatori (200 km, 300 km, 400 km, 600 km). Cursa,…

- Muzeul Județean a acceptat provocarea Asociației Club Sportiv PENTELEU Buzau de a participa la organizarea in premiera a Trofeului Dumitru Dan – brevete de anduranța pentru cicliști amatori (200 km, 300 km, 400 km, 600 km). Cursa este dedicata primului globe-trotter roman, Dumitru Dan, personalitate…

- Pentru stingerea incendiului intervin nu mai puțin de 30 de pompieri, 15 jandarmi și peste 20 de voluntari. Conform reprezentanților ISU Buzau, incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ patru hectare de litiera padure mixta foioase si conifere, precum si la circa 10 hectare de vegetatie…

- Unul dintre cei mai cunoscuti oameni de sport pe plan local, dar si national, Cristi Manaila a fost invitatul lui Catalin Paduraru in studioul TV NEWS BUZAU la emisiunea IN SLUJBA SPORTULUI. Cristi Manaila, presedintele Club Sportiv Penteleu, a vorbit despre cele mai noi proiecte in ciclismul de anduranta,…

- Ultramaratonistul Tibi Useriu a fost scos din concurs, luni, de organizatorii competitiei extreme Yukon Arctic Ultra, dupa ce a suferit degeraturi la picioare, sportivul fiind transportat la cel mai apropiat spital cu un elicopter, transmite Mediafax. Organizatorii utramaratonului Yukon Arctic Ultra…

- Tibi Useriu, singurul roman care s-a incumetat sa concureze la Yukon Arctic Ultra, o cursa extrema desfasurata in Canada, la temperaturi care ajung si la -50 de grade, a fost nevoit sa renunte luni seara la cursa. Acesta a suferit degeraturi la picioare si a fost transportat cu un elicopter la spital.

- Sportivul Paul Georgescu a devenit, sambata, primul roman care a inotat fara costum de protectie 1.600 de metri in apa inghetata, el incheind cursa desfasurata intr-un bazin exterior din cadrul unui club din Capitala in 22 de minute, 43 de secunde si 19 sutimi. In aplauzele a aproximativ 100 de sustinatori,…

- O noua donație de interes etnografic din partea buzoianului Ion Neagu, din comuna Florica, a intregit recent, colecțiile Muzeului Județean Buzau. Acesta a donat un razboi de țesut și mai multe obiecte necesare țesutului și prelucrarii fibrelor: spete de diferite dimensiuni, ițe, furca de tors, vartelnița,…