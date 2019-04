Buzău: Şoferul microbuzului lovit de tren la Bâlhacu era băut în momentul accidentului Autorul accidentului de luni seara la trecerea de cale ferata din localitatea buzoiana Balhacu, soldat cu patru moti si 12 raniti, a condus cu o alcoolemie de 0,25 g / l, au stabilit joi politistii din cadrul IPJ Buzau.



Potrivit unor surse din cadrul anchetei, alcoolemia a fost stabilita in urma recoltarii probelor biologice.



Soferul a mai fost prins la un control de rutina in luna februarie a acestui an conducand sub influenta alcoolului de catre politistii din cadrul IPJ Buzau pe D.N. 2, in apropiere de Rimnicu Sarat, iar permisul soferului a fost retinut dupa ce alcooltestul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

