- Surse din randul anchetatorilor sustin ca soferul microbuzului spulberat de tren la Balhacu a fost prins conducind sub influenta alcoolului de catre polititii rutieristi buzoieni pe D.N. 2 E85 in apropiere de Rimnicu Sarat. Evenimentul s-a produs in luna februarie a acestui an, iar permisul soferului…

- Viorel Lințeanu, vranceanul care care a provocat accidentul mortal de pe DN2B, la trecerea peste calea ferata de la Balhacu, a avut permisul de conducere reținut in vederea suspendarii, dupa ce polițiștii buzoieni l-au depistat baut la volan, in luna februarie a acestui an. Pe 7 februarie, la un control…

- Politistii din cadrul IPJ Buzau au deschis marti dosar penal pe numele barbatului in varsta de 50 de ani din judetul Vrancea care s a aflat luni seara la volanului microbuzului implicat in accidentul din localitatea buzoiana Balhacu, soldat cu patru morti si 12 raniti.Potrivit unui comunicat transmis…

- Inca o persoana a murit dupa accidentul petrecut luni noaptea pe DN 2B, in zona localitații C.A. Rosetti, din Buzau, bilanțul aratand ca 4 oameni au murit și 12 sunt in stare grava la spital. Polițiștii au stabilit ca șoferul microbuzului nu a oprit la bariera, la trecerea la nivel cu calea ferata,…

- Politistii rutieri au oprit mai multi soferi pe raza judetului Constanta, in data 31 martie. O parte din ei au fost prinsi bauti la volan sau fara permis.La data de 31 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au depistat un tanar, in varsta de 18 ani, din localitatea Nisipari, judetul…

- La data de 10 martie 2019, in jurul orei 00.30, politistii de siguranța publica din cadrul Politiei orasului Cimpeni l-au depistat pe un barbat de 55 de ani, din localitatea Vidra, in timp ce conducea un autoturism, pe Drumul National 75, pe directia de mers Cimpeni – Sohodol, fiind sub influenta bauturilor…

- Șoferi din Ighiu și Alba Iulia, prinși și cercetați de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului La data de 20 februarie 2019, in jurul orei 21.00, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Ighiu, l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din comuna…

- Un tanar de 27 ani din Galati a fost retinut pe baza de ordonanta dupa ce, sub influenta alcoolului si fara permis, a avariat trei masini si a fugit de la locul accidentului, se arata intr-un comunicat transmis, vineri, de Inspectoratul Judetean de Politie Galati. Potrivit sursei citate, politistii…