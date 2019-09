Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Trupul sublocotenentului post-mortem Ciprian-Ștefan Polschi a ajuns la Buzau, cu citeva minute inainte de ora 18. Sicriul a fost depus la la capela bisericii „Sfantul Ștefan” de pe strada Frasinet. Inmormantarea va avea loc joi, la Cimitirul Eroilor din Buzau. Ceremonia de repatriere a sublocotenentului…

- Sicriul cu trupul sublocotenentului post-mortem Ciprian-Ștefan Polschi a ajuns la Buzau, in jurul orei 18, și a fost depus la capela bisericii „Sf. Ștefan”, de pe strada Frasinet. Inmormantarea va avea loc joi, la Cimitirul Eroilor din Buzau. Ciprian Polschi si Vasile Raduna, reprezentant al misiunii…

- Sicriul a fost adus la capela Bisericii Sfantul Sefan de pe strada Frasinet unde a fost asteptat de fosti colegi de la unitatea militara, de membri ai familiei si de numerosi localnici.Eroul militar va fi inmormantat joi, 12 septembrie, a.c., cu onoruri militare la Cimitirul eroilor din…

- Sicriul cu trupul sublocotenentului post-mortem Ciprian Polschi a ajuns la Buzau și este depus la capela bisericii „Sfantul Ștefan” de pe strada Frasinet. Inmormantarea va avea loc joi, la Cimitirul Eroilor din Buzau. Sicriul cu trupul militarului ucis a fost adus de un convoi militar care l-a preluat…

- Ceremonia de repatriere a sublocotenentului post-mortem Ciprian-Stefan Polschi si a lui Vasile Raduna, reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul, morti in Afganistan, avut loc marti, in jurul orei 12.30, in Baza 90 Transport Aerian din Otopeni. In jurul orei 17:00, sicriul cu trupul sublocotenentului…

- Sicriul cu trupul militarului Ciprian Ștefan Polschi, ucis joi dimineața in Afganistan, va fi repatriat in cursul zilei de marți. Surse din MApN afirma ca sicriul va fi adus in țara cu o aeronava militara ce va ateriza pe un aeroport din București. Inmormantarea ar urma sa aiba loc joi, la Cimitirul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de decorare post-mortem a sublocotenentului Polschi Alexandru Ciprian-Stefan, care si-a pierdut viata in atentatul terorist de la Kabul. "Astfel, in semn de recunostinta si apreciere pentru devotamentul exceptional si spiritul de sacrificiu…

- Sicriul cu trupul militarului Ciprian Ștefan Polschi, ucis vineri dimineața in Afganistan, va fi repatriat in cursul zilei de duminica. Surse din MApN afirma ca sicriul va fi adus in țara cu o aeronava militara ce va ateriza pe un aeroport din București. Inmormantarea ar urma sa aiba loc marți, la Cimitirul…