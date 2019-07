Buzău: Şcoală de vară organizată pentru 400 de copii de către Teach for Romania la Costeşti şi Mihăileşti Potrivit unui comunicat transmis sambata AGERPRES, aceasta scoala de vara face parte din programul de practica pedagogica, componenta a Academiei de Leadership si Pedagogie - bootcampul de pregatire initiala pentru cei 47 de profesori si invatatori din generatia a sasea sustinuta de Teach for Romania.



Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES, prima zi de practica pedagogica incepe pe 29 iulie si cuprinde ore de predare, asistenta la alti colegi, reflectie, feedback si mentorat. Calitatea procesului este asigurata cu sprijinul a 20 de mentori, profesori si alumni ai programului,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

