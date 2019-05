Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile europarlamentare și referendumul convocat de președintele Klaus Iohannis i-au scos la urne pe romani intr-o mobilizare fara precedent. Aproape 9 milioane de oameni au răspuns prezent la votul din 26 mai, care a însemnat în primul rând o înfrângere a principalului…

- Daniel Florea, liderul PSD Sector 5, a spus, intrebat daca va pleca Liviu Dragnea din fruntea partidului in cazul in care PSD pierde alegerile, ca se va face o analiza in CEx unde se vor spune „lucrurile pe fața”.SURSE Se cere Congres in PSD - Cine sunt FAVORIȚII la șefia partidului daca PSD pierde…

- Apar primele informații pe surse din cadrul PSD. Liderii partidului cer congres in care sa fie aleasa o noua conducere a partidului, daca PSD pierde alegerile europarlamentare.Citește și: Prima victorie ZDROBITOARE - USR anunța ca a caștigat alegerile in Noua Zeelanda Conform unor informații…

- Dan Barna, președintele USR încurajeaza cetațenii sa iasa la vot pe 26 mai și sa voteze DA la referendum. Într-un interviu acordat HotNews.ro, Dan Barna a vorbit despre alegerile de duminica, despre inițiativa "Fara penali în funcții publice”, despre procesul lui Liviu Dragnea,…

- Fostul presedinte Traian Basescu anunta un dezastru in alegerile europarlamentare pentru PSD . Acesta sustine ca PNL si PMP vor avea un procent mai mare decat partidul lui Liviu Dragnea care astfel va pierde si majoritatea pe care o detine in prezent in Parlament alaturi de ALDE. „Alegerile europarlamentare…

- „Alegerile europarlamentare vor schimba raporturile de putere. Nu va mai fi un PSD cu 46%, va fi cu maxim 29, 30, 32%. PNL + PMP va insemna mai mult decat are PSD. Majoritatea actuala PSD-ALDE va pierde majoritatea, nu vor mai face 51% in Parlament. Pe fondul asta trebuie construita alianta impotriva…

- Alianta USR-PLUS nu poate candida la alegeri! BEC a respins cererea. USR și PLUS nu pot candida impreuna la alegerile europarlamentare. Biroul Electoral Central a respins candidatura Aliantei dintre cele doua partide la alegerile europarlamentare. Potrivit celor de la partidul lui Ciolos, decizia ar…

- Aflat la Galati, presedintele PLUS, a mai spus ca votul ce va fi dat la europarlamentare poate fi exprimarea dorintei romanilor pentru continuarea mersului tarii 'intr-o directie democratica' sau dimpotriva. Ciolos a sustinut ca Alianta USR-PLUS va obtine un rezultat 'foarte bun' la alegerile europarlamentare.…