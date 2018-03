Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai lungi zile pentru fostul primar Constantin Boscodeala. Completul de la Tribunalului Dambovița care judeca dosarul Orizont nu a decis asupra unui prim verdict in cauza. Instanța a decis astazi amanarea pronunțarii pentru data de 7 martie. Este a treia amanare data de judecatori. Articolul Ce…

- Un barbat de 55 de ani, din comuna Andreiasu, consilier local PNL si patron de butic, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarsirea infractiunii de ultraj. Victima sa a fost primarul comunei Andreiasu, Vasilica Cristian, dupa…

- Judecatorii din Tribunalul Constanta au acordat un nou termen in dosarul in care Viorel Costache, fostul inspector sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU "Dobrogealdquo;, a fost deferit Justitiei de procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie.Noul termen 23 martie…

- Judecatorii ICCJ l-au audiat, luni, pe Mircea Cosma, fostul șef al Consiliului Județean (CJ) Prahova, și au ascultat pledoariile finale in dosarul in care Cosma senior dar și fiul acestuia, Vlad, au fost condamnați de prima instanța de judecata la opt, respectiv, cinci ani de inchisoare cu executare.…

- E o zi importanta pentru presedintele Partidului National Liberal. In aceasta prima zi a saptamanii, magistratii Instantei Supreme dezbat ultimul termen in dosarul in care actualul lider al PNL, fost candidat la alegerile locale, a fost acuzat de DNA de folosire a influentei in scopul obtinerii unor…

- Tribunalul Constanța Tribunalul Constanța a amanat sentința in dosarul in care fostul primar Radu Mazare este acuzat de procurorii DNA Constanța de abuz in serviciu pentru ca ar fi aprobat vanzarea la un preț subevaluat a unor terenuri din stațiunea Mamaia, cauzand astfel un prejudiciu de peste patru…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a fost chemat la judecata de patru politisti. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Constanta. Conform portalului instantelor de judecata, reclamantii sunt Daniel Sorin Iacob, Silvian Cernaian, Viorel Marcuta si Narciz Bejinariu. De partea cealalta, paratii…

- Dupa aproape opt luni de blocaj, dosarul pe numele lui Ilan Șor a ajuns pe masa Curții de Apel Cahul. Soarta lui Șor in instanța de apel urmeaza a fi decisa de trei magistrați: Evghenii Dvurecenschi, Nina Veleva și Vitalie Movila, ultimul fiind președinte al completului de judecata, transmite Ziarul…

- Dupa aproape patru ani de la trimiterea in judecata, fostul primar al Buzaului isi va afla sentinta pe fond in dosarul Orizont. La termenul de luni, presedintele completului de judecata de la Tribunalul Dambovita, unde s-a derulat procesul, a decis sa incheie cercetarea judecatoreasca si sa dea o prima…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Înalta Curte de Casatie si Justitie, în dosarul Rovinari - Turceni, în care este acuzat de fals în înscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a sustinut azi, 6 februarie audiente cu cetatenii. Alaturi de prefect au fost prezenti seful serviciului juridic, Dorle Cosmin, consilierul pe relatii cu publicul, Gazdac Florin respectiv reprezentantul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI)…

- Asa cum am aratat recent, Grigore Avram, fost sef al ITRSV Cluj a fost trimis pentru a doua oara in judecata de procurorii DNA, dupa ce instanta Curtii de Apel Cluj a admis apelul acestuia. Desi Grigore Avram incheiase un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii, pentru una din faptele de care…

- Trei ingineri de la RAR Dambovita sunt cercetati in stare de arest la domiciliu pentru luare de mita, in urma perchezitiilor efectuate luni, 29 ianuarie, de catre ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) cu sprijinul lucratorilordin Arges, Prahova, Giurgiu, Teleorman si Valcea, sub coordonarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca DNA e obligata sa trimita in judecata dosarul moții polițistului Bogdan Gigina. Procurorii au și un termen: cel tarziu 1 mai.Decizia vine dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecat primul termen in procesul in care familia lui Bogdan…

- Mihaela Vlasceanu, magistrat al Tribunalului Constanta, a finalizat cercetarea judecatoreasca in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, si Sorina Gina Hortolomei Moscu, fost reprezentant, la data presupuselor fapte, al societatilor comerciale SC Mehmetoglu SRL,…

- Dosarul privind falimentul echipei de fotbal Farul Constanta a primit cel de al 53 lea termen de judecata. Ieri, Iulia Casian, judecator al Tribunalului Constanta investit cu solutionarea cauzei, a stabilit noul termen pentru data de 16 aprilie, pentru continuarea procedurii. Conform portalului instantelor…

- Dosarul privind insolventa societatii comerciale Xenoti SRL a fost amanata pentru data de 14 mai. SC Xenoti SRL este condusa de Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Sorin Gabriel Strutinsky si…

- Dosarul mortii unui adolescent de 16 ani, din comuna Ploscuteni, care a fost gasit mort intr-un sant de pe raza localitatii, la inceputul lunii septembrie a anului trecut, a ajuns in instanta. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea au dispus trimiterea in judecata a principalului suspect,…

- S a stabilit un nou termen in dosarul in care Geanina Terceanu, fost judecator al Tribunalului Bucuresti, a fost condamnata, in prima instanta, la 5,6 ani de inchisoare, pentru luare de mita. Cauza se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. Noul termen a fost programat pentru…

- Firma Tel Drum și-a cerut insolvența. Dosarul a fost depus la Tribunalul Teleorman pe 17 ianuarie, iar judecatorii au stabilit ca primul termen de judecata in acest dosar sa fie in data de 29 ianuarie. In aceeași zi, Guvernul Dancila primește votul in Parlament . Avocatul firmei Tel Drum a declarat,…

- Societatea Tel Drum solicita intrarea in faliment. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Teleorman la data de 17 ianuarie 2018 iar primul termen a fost fixat pentru data de 29 ianuarie. Potrivit Portalului Instantelor de Judecata dosarul este la Sectia Civila 1, are ca materie Falimentul,…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au amanat pronuntarea in dosarul lui Dragos Basescu pentru data de 6 februarie. Dragos Basescu, nepotul lui Traian Basescu, a fost condamnat in urma cu un an la 2 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul de trafic de influenta. Hotararea nu este definitiva. Tribunalul…

- Toate persoanele care au cel puțin 16 ani și au absolvit orice forma de invațamant, chiar și o școala speciala, primesc o prima de insertie a carei valoare este stabilita in prezent la 1.500 lei, daca se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in cel mult 60 de zile de la absolvire…

- A fost trimis in judecata in octombrie 2017 pentru infracțiunea de tentativa de omor, iar acum cauza a fost amanata pana la 1 februarie. Decizia este a Tribunalului Arad, instanța pe rolul careia a fost inaintat dosarul spre soluționare. La ultimul termen, care a avut loc in 17 ianuarie, judecatorul…

- Magistratii de la Tribunalul Vaslui au decis, marti, reluarea de la zero a procesului in care 22 de vamesi de la Vama Albita erau judecati pentru fapte de coruptie.Decizia vine dupa ce judecatorul care a instrumentat dosarul vamesilor a plecat la o alta instanta, exact inainte de ultimul termen…

- Dan Romulus Serban, fostul presedinte al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru abuz in serviciu. Dosarul vizeaza acordarea nelegala a unor contracte de prestari servicii, iar prejudiciul se ridica la peste ...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și fostul prim-ministru Victor Ponta au fost audiați la DNA Ploiești in dosarul de corupție in care Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, a fost trimis in judecata pe data de 3 ianuarie, potrivit ziarulincomod.ro.In aceeași cauza au fost audiați…

- Cinci persoane au fost trimise in judecata de procurorii DIICOT Gorj intr-un dosar de proxenetism in care au fost facute descinderi și arestari preventive in cursul lunii noiembrie 2017. Lider al gruparii respective a fost considerat Costinel Constantin Breazu, zis și „Ingerul Negru”. El i-a coordonat…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a lui Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților. Acesta este acuzat de trafic de influența.

- Dosarul instrumentat de procurori DNA a fost inregistrat la Tribunalul Alba in 28 decembrie 2018. Persoanele trimise in judecata sunt Farcaș Florian, fost director Oficiului de Plati pentru Dezvoltare Rurala Alba pana in 2010, medicul veterinar Dumitru Dorin și persoana fizica Giurgiu Gheorghe Ioan.…

- "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Marian Iftimie-Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte, si a lui Iulian Boghean, director in cadrul SC FC Ceahlaul SA Piatra…

- Societatea Tel Drum si oamenii de afaceri Petre Pitis si Mircea Visan - reprezentanti ai firmei - au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul privind fraudarea fondurilor europene, cu un prejudiciu de peste un milion de euro. Redam in continuare comunicatul…

- Mai jos redam comunicatul integral al DNA: In cauza mediatizata prin comunicatele nr. 828/VIII/3 din 18 august 2017 și nr 1154/VIII/3 din 11 decembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, au dispus…

- Judecatorii din Tribunalul Constanta au stabilit primul termen in dosarul in care procurorii din Constanta au dispus trimiterea in judecata, pentru dare de mita, a unui tanar din Turcia, student la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo; din Constanta. Cauza va fi analizata de…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit cel de al doilea termen de judecata in apelul dosarului "Micul Regatldquo;, cauza in care mai multi copii ar fi fost abuzati la gradinita mai sus precizata. Noul termen a fost stabilit pentru data de 1 februarie 2018. Amintim ca, in prezenta cauza, procurorii au dispus…

- (update 11:28) „Declarațiile inaintate de Igor Dodon demonstreaza ca cetațenia a fost retrasa strict pe criterii politice. Basescu și Dodon sunt antagoniști pe scena politica, este evident ca șeful statului in momentul cand a retras cetațenia a vizat activitatea politica, or lipsirea de cetațenie te…

- Procurorii DNA de la Ploiești l-au trimis in judecata pe primarul din Campina, Horia Laurențiu Tiseanu, pentru trafic de influența, abuz in serviciu și instigare la delapidare in forma continuata. Alaturi de edil vor fi judecați și Gheorghe Ecaterinescu, la data faptei director economic in cadrul Primariei…

- Procurorii DNA au finalizat cercetarile in cazul primarului municipiului Campina, Horia Tiseanu, iar dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Prahova. Horia Tiseanu este acuzat de abuz in serviciu, trafic de influența și instigare la savarșirea infracțiunii de delapidare in forma continuata.…