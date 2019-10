Stiri pe aceeasi tema

- Micuța focșaneanca Sofia Maria Ciobanu a caștigat Premiul I, Trofeul Președintelui Juriului și Trofeul „In memoriam“, in cadrul Festivalului ,,Premiile Music Factory” Ediția a X-a – Buzau 2019. Sofia Maria Ciobanu este deținatoarea a zeci de trofee obținute la concursuri naționale și internaționale.…

- De ,,Ziua internaționala a persoanelor varstnice” și de ,,Ziua internaționala a muzicii”, buzoienii sunt invitați marți, 01 octombrie, de la ora 14.00, la Biblioteca Judeteana „V. Voiculescu”, in Galleria Mall, la etaj, la un concert de muzica clasica și la un colocviu. Evenimentul este organizat de…

- Mai multe navete cu bere au cazut dintr-un TIR, vineri dimineața, pe drumul național DN 65, in județul Olt, in apropiere de localitatea Optași, scrie realitatea.net.Purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Cristian Grigorescu, spune ca autotrenul era condus de un barbat din Buzau.

- Mihai Leu a caștigat fara drept de apel titlul in divizia dedicata mașinilor de producție din cadrul campionatului de viteza in coasta la volanul unui Ferrari 458 Challenge. In primele șapte etape, hunedoreanul s-a impus in 6 randuri și, cu doua etape inainte de final, nu mai poate fi ajuns de niciunul…

- Marele trofeu al Festivalului Internațional Cerbul de Aur, ediția 2019, pe care și-l doresc 12 concurenți, are o inalțime de 25 cm și este poleit cu aur de 24 de karate, anunta TVR. Premiul cel mare, inspirat din editiile de acum o jumatate de secol, cand a inceput festivalul din Piata Sfatului, este…

- Institutul Cultural Roman de la Tel Aviv, in colaborare cu Federația Comunitaților Evreiești din Romania (FCER), gazduiește, in perioada 1 august – 13 septembrie 2019, expoziția de pictura numita „Tineri artiști, martori ai viitorului”, care este compusa din 33 de lucrari realizate pe panza, in ulei…

- Marele premiu la extragerea Loto 6/49 de joi, 18 iulie, a fost caștigat. Premiul este in valoare de 4.651.706,40 lei, iar biletul norocos a fost jucat la o agenție din Comanești, județul Bacau, arata Loteria Romana. „La tragerea Loto 6/49, de astazi, 18 iulie 2019, s-a caștigat premiul de categoria…

