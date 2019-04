Buzău: Peste 13.000 de ţigarete de contrabandă, depistate de jandarmi Jandarmii au depistat miercuri in timpul activitatilor de patrulare in zona centrala a municipiului Buzau 13.400 de tigarete de contrabanda asupra unui barbat.



Potrivit purtatorului de cuvant al IJJ Buzau, lt Georgiana Naziru, jandarmii din compunerea echipajul de interventie a IJJ Buzau au observat o persoana avand asupra sa bagaje voluminoase si care parea a incerca sa evite contactul cu oamenii in uniforma, mai mult decat atat, la apropierea acestora din urma, a aruncat bagajele si a incercat sa fuga.



