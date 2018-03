Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit joi seara la o casa din Sarata-Monteoru, Buzau. O femeia in varsta de 40 de ani a murit, cuprinsa de flacari, iar mama ei, o femeie in varsta de 70 de ani, a fost intoxicata cu fum.

- Politistii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta, in urma caruia trei persoane au fost ranite, printre care si un copil. La fata locului au ajuns si mai multe echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta, care au inceput…

- O femeie in varsta de 60 de ani a murit, luni, in urma unui incendiu violent la un atelier de tapiterie pentru autoturisme, in localitatea harghiteana Siculeni. Peste 20 de pompieri intervin sa stinga flacarilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Durere de nedescris in familia lui David, tanarul de 22 de ani din Buzau care a murit la cateva saptamani dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier grav. Iubita lui este in stare de soc.

- Incendiu violent in aceasta dimineata la Gara de Nord din Timisoara. Un om si-a pierdut viata, iar un altul este in stare grava. Vagoanele dezafectate au ars ca tortele, pompierii s-au chinuit aproape trei ore sa lichideze incendiul. „In jurul orei 05:00, ISU Timiș a fost solicitat sa intervina pentru…

- Veste trista de la Iasi, unde o femeie a murit luni seara! Ea era internata sa terapie intensive la Institutul Regional de Oncologie, pentru aplazie madulara. Fusese diagnosticata, insa, si cu virusul gripal AH1N1.A

- STIRE INITIALA: Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi se afla in carantina, dupa ce in cazul a 11 bolnavi de cancer a fost confirmata prezenta virusului gripal AH1N1, cinci dintre acestia fiind in stare grava. Cei 11 pacienti confirmati cu virusul AH1N1 se afla internati in sectia de Terapie…

- Situație grava la Institututul de Oncologie din Iași: un pacient bolnav de cancer a murit din cauza virusului gripal AH1N1. Alți 10 pacienți au luat virusul, dintre care doi sunt in stare grava. Conducerea institutului a hotarat ca in spital sa mai intre doar personalul medical.

- Managerul Spitalului Municipal Motru, din judetul Gorj, medicul Alin Cristian Efrim a declarat pentru News.ro ca un copil de patru ani, care s-a prezentat in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente, joi dimineata, a decedat in cursul zilei. "Copilul avea patru ani si a venit la Urgenta…

- O femeie a fost grava ranita, marti dimineata, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren, intre orasul Tasnad si localitatea Cig, din judetul Satu Mare, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes Satu Mare, Marius Siladi, pentru AGERPRES. In urma…

- O femeie a fost grava ranita, marti dimineata, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren, intre orasul Tasnad si localitatea Cig, din judetul Satu Mare, a declarat purtatorul de...

- O femeie a fost la un pas de moarte, dupa ce a fost proiectata dintr-o mașina lovita de tren in Satu Mare. Din primele informații, victima este in stare grava. Accidentul a avut loc, marți dimineața, intre orașul Tașnad și localitatea Cig, județul Satu Mare. O șoferița nu ar fi oprit la trecerea la…

- Un adolescent de 17 ani a murit in timp ce descarca furaje. S-a intamplat noaptea trecuta, in satul Magdacesti din raionul Criuleni. Accidentul s-a produs in timp ce baiatul, impreuna un coleg, se aflau intr-o remorca plina cu srot de floarea soarelui.

- La fața locului s-au deplasat patru echipe ale Detașamentului de Pompieri Botoșani cu trei autospeciale cu apa și spuma și un SMURD, precum și patru echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta. La sosirea forțelor de intervenție ardeau bunurile din apartament, cu flacara și degajari mari de fum,…

- Un tanar de 21 de ani din Chisinau ar fi urcat beat la volanul unui Mecercedes in seara de sambata, 20 ianuarie, dupa care a iesit pe contrasens pentru a efectua o depasire, insa lovit frontal o alta masina. In rezultatului impactului, o persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital.

- O persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital, in urma unui grav accident provocat pe strada Alba-Iulia din Chisinau. Un sofer beat a iesit la depasire pe contrasens si a lovit frontal o alta masina.

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-o casa din satul Izesti, comuna Baltesti (judetul Prahova), o femeie de 74 de ani fiind gasita moarta de catre echipele de interventie.

- Un caz tragic a avut loc in dimineata zilei de vineri, 19 ianuarie, intr-o familie din raionul Straseni. Din cauza unei defectiuni a sistemului de incalzire, au avut de suferit mai multe persoane, care s-au ales cu intoxicatii grave. Persoanele aflate in stare de inconstienta au fost depistate de catre…

- Accident la iesirea de pe Pod Maracineni. Din primele informatii, un biciclist de 59 ani, din Maracineni, in timp ce se deplasa cu bicicleta pe trotuar, la iesirea de pe Pod Maracineni catre Buzau s-a dezechilibrat si ar fi cazut pe partea carosabila, totodata fiind acrosat de un autoturism condus de…

- Tragedie fara margini, astazi, in Ploiesti. O femeie in varsta de 79 de ani a fost gasita decedata de catre pompierii ISU Prahova solicitati sa intervina pentru lichidarea unui incendiu. Focul a cuprins apartamentul 24 al blocului 37B situat pe Aleea Catinei din nordul orasului, iar pompierii…

- O femeie din comuna Stanilesti a suferit arsuri pe 90% din suprafata corporala, in urma unui incendiu izbucnit, miercuri dimineata, in locuinta sa, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma…

- Un copil in varsta de un an din localitatea vasluiana Vetrisoaia a fost transportat duminica dimineata in stare de inconstienta la spitalul din Husi, dupa ce s-a intoxicat cu fum urmare a unui incendiu.

- Un tanar de 22 de ani, din judetul Vaslui, a ajuns in stare grava la spital, injunghiat in torace si abdomen, cu evisceratie, in urma unui conflict spontan. Scandalul ar fi izbuncit intre doua grupuri de tineri din comuna Lipovat, dupa ce unul dintre tineri, spun anchetatorii, ar fi strigat ”Hai sa-i…

- Accident cumplit provocat de un sofer vitezoman in judetul Iasi. Doua fetite, de patru si sase ani si parintii acestora se zbat intre viata si moarte, dupa ce soferul inconstient a intrat pe...

- Gripa porcina a facut prima victima. O femeie din Chișinau internata in stare grava la Spitalul Clinic Municipal„Sfintul Arhanghel Mihail” a decedat ieri, la o zi de la internare in secția de reanimare a spitalului, anunța e-sanatate.md. Potrivit sefului Directiei Sanatate a Municipiului Chisinau, Mihai…

- Un incendiu a izbucnit luni pe acoperisul Turnului Trump din orasul New York, anunta autoritatile americane, conform CBS News. Incendiul a izbucnit in zona acoperisului Turnului Trump, situat in cartierul Manhattan din New York. Focul a izbucnit in jurul orei 7.00 (14.00, ora Romaniei), au transmis…

- Doua dintre cele sase victime ale accidentului produs vineri seara pe DN 17 de un sofer de 16 ani, aflat in coma alcoolica, sunt in continuare in stare grava, o a treia a fost transferata la...

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata intr-un incendiu izbucnit intr-o cladire din cartierul Bronx, din New York, potrivit news.ro. Primarul orasului New York Bill de Blasio a declarat ca printre victime se numara si un copil de un an si ca alte patru persoane au fost grav ranite.

- Vești bune de la spitalul din Buzau. Andreea, tanara de 21 de ani care a ajuns in stare grava din cauza unei butelii defecte, s-a trezit, insa primele cuvinte i-au cutremurat pe toți cei din jurul ei.

- Cosmin Ionuț, un tanar de doar 28 de ani din Buzau, a murit aseara in propria locuința. Acesta facea baie cu prietena sa, Andreea P., in varsta de de 21 de ani, cand s-au intoxicat cu gazul scapat de la o butelie. Cand au vazut ca se sufoca cei doi au incercat sa se salveze, insa nu au mai apucat. Au…

- Un accident cumplit a avut loc in uma cu puțin timp in județul Timiș. Un barbat de 40 de ani și-a pierdut viața, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost grav ranite. Un bebeluș de 4 luni a fost grav ranit, la fel și o fetița de aproximativ 10 ani, dar și […] Articolul Accident cumplit…

- Fostul ministru italian Altero Matteoli a murit, in aceasta seara, intr-un accident de mașina, noteaza ansa.it. Matteoli se afla singur in autorurismul sau un BMW cand a intrat in coliziune cu un Nissan, in care se aflau doua persoane, ambele sunt in stare grava, scrie

- Moarte cumplita pentru o femeie de 66 de ani, din Constanța. Femeia a decedat dupa ce casa în care se afla a fost cuprinsa de flacari, iar aceasta nu s-a putut salva din flacari. În locuința se mai afla și mama acesteia. Pompierii au fost solicitați printr-un apel la 112 sa intervina…

- Stare de alerta in judetul Arges, dupa ce la scoala din localitatea Mioarele a izbucnit un incendiu in aceasta dimineata. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale, informeaza reprezentantii ISU

- Doua autospeciale au intervenit, marți, in jurul orei 15, pentru stingerea unui incendiu la o anexa gospodareasca de pe strada Ceferiștilor, anunța reprezentanții ISU Sibiu. Flacarile au cuprins bucataria unei case de pe strada Ceferiștilor. Potrivit turnulsfatului.ro, proprietarul casei a…

- Doua persoane si-au pierdut viata pe loc, iar altele doua au fost transportate in stare grava la spital, dupa un accident care a avut loc in judetul Mures. Accidentul a avut loc pe DN 15, in localitatea Chetani. Din primele informatii, se pare ca un sofer a incercat sa efectueze o depasire riscanta…

- Un grav accident rutier, petrecut duminica la pranz, a distrus o familie din judetul Bistrita, aflata in vizita in judetul Suceava. Nenorocirea a avut loc in jurul orei 12.00, in timp ce Daniel Ciuriuc, un barbat de 30 de ani din Suceava, aflat la volanul unui microbuz marca Peugeot, care se deplasa…

- Un accident cumplit a avut loc in judetul Covasna, dupa ce o masina a intrat in gardul unei case. Impactul s-a produs miercuri seara pe DN13 E, in urma caruia o femeie a decedat, iar alte trei persoane au fost ranite.

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, in judetul Ialomita, intr-un autocar cu pasageri care circula pe ruta Buzau - Bucuresti. Nimeni nu a fost ranit, insa circulatia rutiera este oprita pe DN2.Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN2, intre localitatile Ciocarlia…

- Incendiu intr-o cladire plina de romani si moldoveni, in noaptea de joi spre vineri. Incidentul a avut loc in orașul Bergkamendin, situat la 20 de km de Dortmund. 7 persoane sunt in stare grava.