Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, este prezent sambata, 3 februarie, la Buzau, unde poposeste caravana Campaniei nationale de informare si promovare “Alege oaia!”. Evenimentul are loc in parcarea noului centru comercial, Kaufland Unirii Sud, unde sunt amenajate 15 casute in…

- Caravana Campaniei nationale de informare si promovare”Alege oaia” va ajunge in weekend la Buzau, in parcarea noului centru comercial Kaufland Unirii Sud, iar sambata va fi prezent la eveniment si Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Conform unui comunicat al MADR, vor fi amenajate…

- Celebra campanie demarata de Ministerul Agriculturii va poposi in parcarea unui hypermarket deschis la jumatatea acestei saptamani, iar buzoieni sunt invitați sa se convinga de calitatea produselor culinare pe baza de carne de oaie. Privita la inceput cu scepticism și ironie celebra campanie „Alege…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, va veni in acest sfarșit de saptamana in vizita la targul „Alege oaia”, care se va desfasura in parcarea unui hypermarket deschise recent, la Buzau. Ideea acestui gen de eveniment ii apartine, acesta avand loc in mai multe orase din tara sub forma unei campanii de…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a explicat vineri, la o conferinta organizata de Institutul National de Statistica, necesitatea ca datele sa fie centralizate cu acuratete si cu o interpretare unitara, pentru ca „fara un limbaj al specialistului nu putem zbura in directia politicilor publice”.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), Petre Daea, i-a primit la sediul institutiei pe reprezentantii crescatorilor de ovine si pe reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) cu scopul de-ai ajuta sa identifice „cai optime de colaborare”. „Reprezentantii…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu apreciaza implicarea sociala a persoanelor, institutiilor si organizatiilor care au contribuit, prin initiative caritabile, la crearea unei atmosfere de sarbatoare in cadrul structurilor rezidentiale din cadrul institutiei, cu ocazia…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a donat peste 1.000 de perechi de ciorapi de lana unor centre pentru ingrijire a persoanelor varstnice din judetele Calarasi, Giurgiu si Ialomita, a anuntat ministerul.”In spiritul sarbatorilor de iarna, ministrul impreuna cu angajatii…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, va dona joi peste 1.000 de perechi de ciorapi de lana unor centre pentru ingrijire a persoanelor varstnice din judetele Calarasi, Giurgiu si Ialomita, a anuntat ministerul.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, luni, ca patronatele din industria alimentara l-au asigurat ca produsele alimentare nu se vor scumpi în perioada sarbatorilor de iarna. ”Eu zic ca nu sunt motive (sa creasca preturile produselor alimentare…

- Cotlete de berbecut cu sos de rodie cu nuci si prune, coaste de oaie cu sos de vin si bulz cu ou de prepelita posat sau miel în stil mediteranean cu cartof dulce au fost doar câteva din bunatatile pe baza de carne de oaie pregatite de bucatarii de la HoReCa School, unde ministrul Agriculturii,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat vineri bilantul sectorului agricol pe acest an, din care rezulta noua recorduri istorice obtinute de Romania in 2017 – productii maxime la grau, secara, rapita, mazare, orz, floarea-soarelui, soia, porumb, cartofi si struguri.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunțat, vineri, ca programului „Alege oaia” va fi promovat in urmatoarele zile cu degustarea shaormei din carne de oaie. Astfel, o rețea de restaurante va prezenta meniuri realizate din carne de oaie.

- "Am pornit un program, 'Alege oaia', pentru a stimula consumul de carne de oaie. El are doua axe: vrem sa popularizam in toata tara pe tiparul pe care l-ati vazut in capitalele de judete si sa incepem sa realizam si infrastructura necesara, adica sa deschidem magazine care sa vanda aceste produse,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a aflat la Alba iulia,unde a participat la caravana campaniei Alege oaia – o campanie menita sa promoveze produsele din carne de oaie și alte produse tradiționale.Citeste si: Guvernul REACTIONEAZA dupa lovitura primita de Romania. Ministrul Dunca da asigurari…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat, joi, la Alba Iulia, ca sprijinul de un leu pe kilogramul de lana va fi acordat si anul viitor, astfel incat sa nu mai fie lasat niciun fir de lana pe maracini sau ca sa i se dea foc. 'In Romania, din calculele noastre rezulta…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat, joi, la Alba Iulia, ca sprijinul de un leu pe kilogramul de lana va fi acordat si anul viitor, astfel incat sa nu mai fie lasat niciun fir de lana pe maracini sau ca sa i se dea foc. 'In Romania, din calculele noastre rezulta…

- Peste 32.000 de crescatori de ovine s-au înscris în programul pentru valorificare lânii prin care se ofera un leu pe kilogramul de lâna valorificata, a declarat, joi, la Alba Iulia, ministrul Agriculturii, Petre Daea, precizând ca programul va fi continuat si anul viitor…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a informat, joi, la Alba Iulia, ca, in momentul de fata, se afla in faza de avizare la ministere un proiect de act normativ prin care fermierii care doresc vor primi gratuit purcei din rasele Bazna si Mangalita, pe care ii vor creste pana…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a participat, joi, la Alba Iulia, la un eveniment de promovare a produselor din carne si lapte de oaie organizat in cadrul campaniei „Alege oaia!”, si-a cumparat virsli, mici si paine coapta. De altfel, el a fost asteptat cu o paine traditionala realizata…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat, joi, la Alba Iulia, unde, timp de doua zile, se desfașoara caravana "Alege oaia!", ca este convins ca mulți romani au ales sa consume oaie de cand a demarat aceasta campanie naționala de informare și promovare. …

- Petre Daea a fost intrebat, joi, la Alba Iulia, cand se vor vedea rezultatele campaniei de informare si promovare a carnii de oaie. El a raspuns ca rezultatele au inceput deja sa se vada, iar supermarket-urile vand carne proaspata de ovine. ”Au inceput sa se vada. Uitati-va, sunt supermarket-uri…

- Ministerul Agriculturii pregatește un program de distribuire gratuita a purceilor din rasele Mangalița și Bazna, iar dupa ce ii vor crește, cei care ii primesc au obligația sa dea jumatate din efectiv procesatorului la prețuri stabilite in momentul distribuției. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a…

- Campania naționala de informare și promovare ”Alege oaia” a ajuns la Alba Iulia, joi, 30 noiembrie, cu tot cu intaiul agricultor, Petre Daea. Pe o ploaie ciobaneasca, ministrul a ajuns in șanțurile Cetații, unde era așteptat de activul local de partid al PSD, de prefectul de Alba, Danuț Halalai, dar…

- Ministerul Agriculturii pregatește un program de distribuire gratuita a purceilor din rasele Bazna și Mangalița, iar dupa ce ii vor crește, cei care ii primesc au obligația sa dea jumatate din efectiv procesatorului la prețuri stabilite in momentul distribuției. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a…

- Campania naționala de informare și promovare ”Alege oaia”, sub coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale impreuna cu reprezentanți ai Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și ...

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, se va afla joi, 30 noiembrie, la Alba Iulia, unde va participa la Campania de informare și promovare a consumului de carne și produse din carne de oaie „Alege oaia!” in județul Alba. Evenimentul va avea loc in Șanțurile Cetații Alba Carolina,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Daea Petre, se va afla joi, 30 noiembrie 2017, la Alba Iulia, pentru a participa la Campania de informare si promovare a consumului de carne si produse din carne de oaie in judetul Alba. Evenimentul va avea loc in Santurile Cetatii Alba Carolina, incepand…

- Petre Daea a deschis, sambata, la Cluj-Napoca, o noua etapa din caravana „Alege oaia”, fiind asteptat cu paine si sare la Expo Transilvania, unde a vizitat standurile cu produse alimentare, degustand palinca, branza de Nasal, telemea de oaie, pastrama de oaie dar si sarmale din carte de oaie.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, si-a cumparat, sâmbata, la Cluj-Napoca, la caravana &"Alege oaia&", o blana de oaie, papuci de casa din piele de miel, sosete si o caciula tricolora din lâna, pentru care a platit,

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a avut parte la Cluj-Napoca de o primire electrizanta la caravana ”Alege oaia”, de la Expo Transilvania. Ministrul s-a plimbat de la o taraba la alta și și-a cumparat o blana de oaie, papuci de casa din piele de…

- Petre Daea a deschis, sambata, la Cluj-Napoca, o noua etapa din caravana „Alege oaia”, fiind asteptat cu paine si sare la Expo Transilvania, unde a vizitat standurile cu produse alimentare, degustand palinca, branza de Nasal, telemea de oaie, pastrama de oaie dar si sarmale din carte de oaie.…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a gustat sambata din palinca, branza și alte produse alimentare aduse de producatori la Expo Transilvania Cluj-Napoca, unde se desfașoara caravana "Alege oaia!". "Va salut, dragi fermieri! Va salut, dragi crescatori…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, referitor la pretul oualor, ca acesta "s-a potolit" si ca a constatat ca, in unele magazine, "lucrurile s-au imbunatatit din punctul de vedere al preturilor". "Am observat un lucru extrem de interesant: s-a potolit acest pret. Era…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a lansat, sambata, la Sibiu, campania ”Alege oaia” apreciind ca se afla in locul cel mai potrivit, avand in vedere numarul mare de oieri din judet si dragostea acestora pentru animale. ”Va multumesc ca mi-ati dat posibilitatea ca ma intalnesc cu dumneavoastra in locul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, la Sibiu, ca Uniunea Europeana va aloca pentru prima data, in 2018, fonduri pentru promovarea consumului de carne de oaie și capra. Ministrul a lansat campania naționala „Alege oaia”. „Avem multe de facut pentru acest animal care astazi se valorifica…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat la Sibiu pentru lansarea campaniei "Alege oaia", a explicat decizia de a sesiza Consiliul Concurentei privind scumpirea unor produse. El a spus ca a facut verificari si ca nu au existat modificari in costul de productie, astfel ca majorarile de preturi nu ar…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a lansat, la Sibiu, campania ”Alege oaia” apreciind ca se afla în locul cel mai potrivit, având în vedere numarul mare de oieri din judet si dragostea acestora pentru animale. ”Va multumesc ca mi-ati dat posibilitatea ca ma întâlnesc…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, ca nu poate micșora prețul la alimente și ca nu ințelege scumpirea lor, precizand spre exemplu ca, deși producatorii au ieftinit carnea de porc, aceasta s-a scumpit pe piața. Ca sa ințeleaga de ce s-au scumpit ouale, carnea și alte alimente,…

- Ministrul Agriculturii, aflat la Sibiu pentru lansarea campaniei "Alege oaia", a explicat decizia ministerului de a sesiza Consiliul Concurentei privind scumpirea unor produse, el spunand ca a facut verificari si ca nu au existat modificari in costul de productie, astfel ca majorarile de preturi…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, la Sibiu, ca asteapta explicatiile Consiliului Concurentei privind cresterea preturilor unor alimente, in special carne si oua, Ministerul Agriculturii negasind niciun factor care sa justifice aceste scumpiri. Ministrul Agriculturii, aflat la…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, care se afla la Sibiu pentru lansarea campaniei “Alege oaia”, s-a oprit in Piata Transilvania din oras, de unde si-a cumparat sosete si o vesta din lana, dar si branza si flori. Sambata dimineata, Daea a vizitat Piata Transilvania, organizata in fiecare sambata si…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, care se afla la Sibiu pentru lansarea campaniei "Alege oaia", s-a oprit in Piata Transilvania din oras, de unde si-a cumparat sosete si o vesta din lana, dar si branza si flori.

- "Nu vreau cadou". Asta a spus ministrul Daea la fiecare stand, fiind primit cu tot felul de atentii ale producatorilor locali. In schimb, a gustat din fiecare produs, pana cand si-a dat seama ca piata e mare. "Aoleo, nu mai ies de aici", a spus Daea in momentul in care a ajuns la producatorii…

- Clientii magazinului Lidl din Buzau, Romania au avut o surpriza de proportii.Un maidanez a fost, pentru cateva minute bune, in centrul atenției numeroșilor clienți care se aflau luni seara la cumparaturi in Lidl din Buzau, scrie Realitatea.net.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a oferit un nou moment șocant. Chestionat in problema urșilor, care coboara tot mai des in zonele locuite de oameni, acesta a gasit rapid soluția: trebuie impușcați.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, la Ploiesti, ca Uniunea Europeana va aloca sase milioane de euro, anul viitor, pentru promovarea consumului de carne de oaie si capra,transmite corespondentul MEDIAFAX. Prezent la Ploiesti, la campania de promovare a consumului de…

- Deputatul PSD Prahova Laura Moagher a fost prezenta, astazi, la evenimentul de lansare a campaniei "Alege Oaia", desfasurat in centrul municipiului Ploiesti si la care a participat si ministrul Agriculturii, Petre Daea, initiatorul acestui proiect de provomare a produselor din carne de oaie. "Caravana…

- Caravana campaniei naționale de informare și promovare "Alege oaia!" va ajunge, sambata, la Ploiești, eveniment la care va participa și ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunțat, joi, ministerul de resort intr-un comunicat de presa. Evenimentul este programat sa aiba loc pe…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are in plan elaborarea unui program pentru dezvoltarea raselor de porci Bazna si Mangalita. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a intalnit, pe 6 noiembrie 2017, cu reprezentanti ai crescatorilor de porci din rasele Bazna si Mangalita. …