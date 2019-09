Buzau: Military ceremony celebrating memory of sublieutenant Polschi Alexandru Ciprian-Stefan, who died on duty in Afghanistan

Stiri pe aceeasi tema

- Militarii din Buzau au ținut astazi un moment de reculegere in memoria camaradului lor cazut la datorie joi, in Afganistan, intr-un atac cu o mașina capcana in centrul capitalei Kabul. Atat la Batalionul 52 Operații Speciale „Baneasa-Otopeni” de unde plecase Ciprian Ștefan Polschi cat și personalul comandamentului…

- President Klaus Iohannis on Thursday sent a condolence message following the terrorist attack in Kabul, Afghanistan, resulted in the death of a Romanian serviceman, and added that the Army is and will continue to be a fundamental institution of Romania."I voice my entire compassion for the…

- Buzoienii sunt invitati miercuri, de la ora 10.00, in fata Parcului Crang, unde se va desfasura un ceremonial militar si religios dedicat dezvelirii bustului Maresalului Alexandru Averescu, primul Comandant al Armatei a 2-a. Evenimentul este organizat de Fundatia ”Maresal Alexandru Averescu”, Primaria…

- In data de 14 august 2019, ora 10.00, in fata Parcului Crang se va desfasura un ceremonial militar si religios dedicat dezvelirii bustului Maresalului Alexandru Averescu, primul Comandant al Armatei a 2-a. Evenimentul este organizat de Fundatia „Maresal Alexandru Averescu”, Primaria municipiului Buzau…

- Romania can pioneer the blockchain area, but for this we need legislation to help both local entrepreneurs but also to attract entrepreneurs from other European states, Minister of Communications and Information Society Alexandru Petrescu said on Friday at the Palace Parliament at the "Romania Blockchain…

- Military staff with the US Army who on Thursday afternoon were acting in unfavourable weather conditions during the Saber Guardian 19 multinational exercise's training activities in the area of the Ialomita Island, have crossed by mistake with the armoured fighting vehicles an agricultural plot,…

- Imagini spectaculoase suprinse de cameramanii militari ai Armatei Americane in judetul Buzau. Azi-noapte, mai multe elicoptere de transport au aterizat pe un deal din comuna Merei intr-o misune de desant a infanteriștilor americani. Este vorba despre un episod din cadrul exercițiului Swift Response,…

