Buzău: Mai multe gospodării şi o grădiniţă, inundate O furtuna puternica insotita de precipitatii abundente a avut loc joi dupa-amiaza in municipiul Buzau, din cauza cantitatilor mari de apa inregistrate intr-un timp relativ scurt mai multe gospodarii si o gradinita fiind inundate. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, Vasile Prahoveanu, apa a intrat in subsolul gradinitei "Boboceii" din cartierul Micro 3 din oras si in mai multe gospodarii.



"Mai multe echipaje de pompieri intervin pentru scoaterea apei din mai multe gospodarii de pe strazile Rahovei si Viilor din municipiul Buzau. De asemenea, se intervine si in localitatea…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

