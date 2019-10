Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local a dat astazi, intr-o ședința convocata de indata, unda verde Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Buzau in perioada 2014-2020. In valoare de 292 milioane de euro, proiectul prevede investiții in 23 de unitați administrativ-teritoriale (UAT):…

- Consilierii municipali din Buzau au aprobat, luni, intr-o sedinta extraordinara, gradul de crestere al tarifelor la apa si canalizare pana in anul 2025. Cresterile vin dupa ce Compania de Apa din Buzau va primi aproximativ 290 de milioane de euro, finantare europeana, pentru investitii in serviciile…

- Primarul comunei Fitionești, Iordache Cazacu, a anunțat ca a semnat contractul de execuție la proiectul de investiții „Extindere rețele de canalizare in comuna Fitionești“. „Am semnat contractul de execuție lucrari și proiectare la proiectul privind extinderea rețelelor de canalizare in comuna Fitionești.…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, Danuț Cristian, a participat, ieri, la inaugurarea lucrarilor la contractul „Retele apa și canalizare in gruparea Gugești”, punctul de lucru Gugești. Alaturi de acesta s-au aflat primarul comunei Gugești, Vasile Vatra, directorul CUP SA, Gheorghe Vasilescu,…

- FOTO – Arhiva Consiliul Județean Cluj continua lucrarile privind dezvoltarea infrastructurii de apa și apa uzata in județul Cluj, in vederea obținerii unei rețele de apa și canalizare moderna, conforma celor mai noi standarde in domeniu și normativelor europene in vigoare. In acest sens, la nivelul…

- Ambulatoriul de Specialitate Integrat al Spitalului Județean Buzau va fi dotat cu aparatura de ultima generație. Consiliul Județean a accesat un proiect cu fonduri europene in valoare de peste 10,6 milioane de lei din care 7,4 milioane de lei fonduri europene și aproape 3 milioane de lei de la bugetul…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a inaugurat, ieri, lucrarile la contractul „Retele apa și canalizare in gruparea Gugești”, punctul de lucru Dumbraveni. Alaturi de șeful administrației județene s-au aflat primarul comunei Dumbraveni, Valentin Tilvar, directorul general al CUP…