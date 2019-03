Stiri pe aceeasi tema

- Pentru stingerea incendiului intervin nu mai puțin de 30 de pompieri, 15 jandarmi și peste 20 de voluntari. Conform reprezentanților ISU Buzau, incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ patru hectare de litiera padure mixta foioase si conifere, precum si la circa 10 hectare de vegetatie…

- Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 4 hectare de litiera padure mixta foioase și conifere precum și la circa 10 hectare de vegetație uscata, maraciniș și lastariș. La fața locului acționeaza peste 30 de pompieri cu o autospeciala de stingere și trei autospeciale de transport efective,…

- 17 pompieri de la Detașamentului Targoviște acționeaza in zona Dealul cu Tei de la Aninoasa, conform ISU Dambovița. Aceștia acționeaza Post-ul ANINOASA: 10 hectare de vegetație uscata ard in zona Dealul cu Tei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, luni, cu o autospeciala, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata și litiera padure de pin din localitatea Craiva. Potrivit ISU, incendiul s-a manifestat pe aproximativ 17 hectare, iar in jurul orei 14.00, flacarile se manifestau pe circa 2 hectare.…

- Un nou incendiu de vegetație uscata a izbucnit luni, in jurul orei 13:00, in județul Alba. De aceasta data pompierii au fost chemați sa intervina pentru stingerea flacarilor in localitatea Craiva, unde focul a cuprins aproape 20 de hectare de vegetație uscata și litiera de padure. Potrivit ISU Alba,…

- Pompierii tulceni au intervenit duminica pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata si stuf care a afectat aproape 500 de hectare, in apropierea satului Mineri, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu. Incendiul, cauzat cel mai…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata, maracinis si lastaris produs pe raza localitatii Vadu Soresti, comuna Zarnesti.

- Un numar de 24 de subofiteri si un ofiter cu patru autospeciale cu apa si spuma au intervenit in noaptea de luni spre marti pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata care a cuprins 60 de hectare de...